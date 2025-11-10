Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatandaşlarla Kafede Sohbet Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK toplantısının ardından AK Parti Genel Merkezi yakınındaki bir kafede vatandaşlarla bir araya geldi. Sohbet ettiği vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kafede vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından beraberindekilerle AK Parti Genel Merkezi'nin yakınında bulunan bir kafeye uğradı.
Burada karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi ve çocuklara oyuncak hediye etti.
Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Politika