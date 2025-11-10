Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Söğütözü bölgesindeki bir kafede vatandaşlarla bir araya geldi. Sohbet ettiği vatandaşlarla sıcak bir diyalog kuran Erdoğan, aynı zamanda hatıra fotoğrafı da çektirdi. Bu buluşma, yerel halkla iletişimi güçlendirmek ve toplumla daha yakın ilişkiler kurmak amacıyla gerçekleştirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika