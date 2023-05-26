Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadınlarla Buluştu: 'Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Turu İçin Sadece Bir Gün Kaldı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde 'Kadınların Türkiye'si İstanbul Buluşması' programına katıldı.

"DİYARBAKIR ANNELERİ'NE HÜRMETLERİMİ SUNUYORUM"

"HİZMET VE ESERLERİMİZDE DE AZİZ MİLLETİMİZİN HUZURUNDAYIZ

"Şimdi önümüzde seçimlerin en kritik aşaması var" diyen Erdoğan, "Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için sadece bir gün kaldı. Bu pazar bir kez daha sandıklara gidecek, belki de hayatımızın en önemli tercihlerinden birini yapacağız. Sadece kendimizle ilgili değil, ülkemizin ve evlatlarımızın geleceğini dahilinde çok mühim bir karar vereceğiz. Bizi siz hanım kardeşlerimiz gibi milletimiz gibi tüm dünya biliyor, tanıyor. Afrika'dan, Asya'ya, Balkanlardan Türk cumhuriyetlerine kalbi bizimle olan yüz milyonlarca kardeşimiz biliyor. Sadece söylemlerimizde değil, hizmet ve eserlerimizde de aziz milletimizin huzurundayız. Vatanımızın istiklal ve istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleyle milletimizin huzurundayız. Hiçbir ayrım yapmadan mazlum ve mağdurlara sahip çıkarak milletimizin huzurundayız. Türkiye'ye son 20 yılda kazandırdığımız nice eserleri tanıştırdığımız nice başarıyla milletimizin huzurundayız. Elbette her kul gibi yapmak isteyip de yapamadıklarımızı eksiklerimizle, kusurlarımızla milletimizin huzurundayız. Diğer tarafta ise bürokratik kariyerine SSK'yı batırmayı, siyasi kariyerine de CHP'yi batırmayı sığdırmış bir kifayetsizlik örneği var. Kardeşlerim daha iki hafta öncesine kadar bedava ev vadettiği insanları sırf oy vermediler diye gece yarısı kapı dışarı eden bir vicdansızlık örneği var. Koltuğunu korumak için Kandil'deki terör elebaşlarından Pensilvanya'daki hainlere kadar hepsine çiçek dağıtan bir teslimiyet var. Rakiplerini minder dışına atmak için şantaj, baskı, tehdit, kumpas dahil her yolu meşru gören bir ilkesizlik var. Bakanlık pazarında toplamda yüzde biri zor bulan böyle bir gruba 40 milletvekili dağıtan bir garip insan. Fakat bir özelliği daha var nedir o? Hesap uzmanı. Bu nasıl hesap uzmanı ki yüzde 1 bile olmayanlara kalkıp kendi milletvekili sayılarını neredeyse yok edecek sayıda bir oranla 40 tane milletvekilliği de alacak. Şimdi bu pazar çok önemli. Bu pazar inşallah benim milletim hesap uzmanlığının en güzel örneğini sandıklarda onlara vereceğiz" diye konuştu.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023