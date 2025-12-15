Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Toplam 36 kilometre uzunluğunda 12 istasyondan oluşacak Gar-Kuyubaşı- Esenboğa Havalimanı metro hattımızın yapımına önümüzdeki yıl başlamayı hedefliyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) 29. Olağan Genel Kurulu'na iştirak ettiklerini anımsatan Erdoğan, gerek çalışma barışı gerekse sosyal diyaloğun oluşması ve sürdürülmesinde aktif sorumluluk üstlenen TİSK camiasına teşekkür etti.

TİSK Genel Kurulu'nun ardından, Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığını İlanının 30. Yıl Dönümü etkinliklerine katılmak üzere Aşkabat'a gittiklerini hatırlatan Erdoğan, Türkmenistan ile ortak tarih, dil, din ve kültüre dayanan münasebetlerin karşılıklı saygı ve müşterek menfaat temelinde her geçen gün güçlendiğini vurguladı.

İş insanlarının Türkmenistan'ın bağımsızlığından bu yana 55 milyar dolar tutarında, bini aşkın projeyi başarıyla tamamladıklarını aktaran Erdoğan, halihazırda firmaların 10 milyar dolar büyüklüğünde 19 projeyi başarıyla yürüttüğünü söyledi.

Erdoğan, 2024 yılında 2 milyar doları aşan ikili ticaret hacmini 5 milyar dolara yükseltmenin gayreti içinde olduklarını dile getirdi.

Türkmenistan'da, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'un yanı sıra Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkmen kardeşlerimizle işbirliğimizi gelecekte daha da güçlendireceğiz." diye konuştu.

"Tersanelerimiz, küresel gemi siparişlerinde 9'uncu sıraya yerleşti"

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yatırımlarla ilgili kapsamlı bir sunumu olduğunu aktardı.

"Türkiye'yi denizcilikte küresel aktör haline getirmek için yatırımlarımızı artırıyor, filomuzu büyütüyor, uluslararası işbirliklerimizi derinleştiriyoruz." diyen Erdoğan, Türkiye'nin 2025'in ilk yarısında 53,1 milyon dedveyt ton kapasiteye ulaşarak, dünya deniz ticareti filo listesinde 10'uncu sıraya yükseldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı arasında olan Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin limanlarımıza bu yıl ilk kez Aliağa Limanımızı da ekledik. 2025 sonu itibarıyla limanlarımızda elleçlenen yük miktarının 550 milyon tona ulaşmasını öngörüyoruz. Sayısını 85'e çıkardığımız tersanelerimiz, dünyanın dört bir yanından aldığı 61 gemi siparişiyle küresel gemi siparişlerinde 9'uncu sıraya yerleşti. Dünyanın en büyük tam elektrikli feribotu, ilk bataryalı tam elektrikli liman römorkörü, dünyanın ilk yüzer balık çiftliği ve Türk donanma tarihindeki ilk havuzlu helikopter gemisi gibi gurur projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz.

Deniz dibi kıyı yapıları ve balıkçı barınakları tarama faaliyetlerimiz sürüyor. Bunun yanında 'yol medeniyettir' şiarıyla ulaştırma yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 'Ne kadar çok yol yaparsak, trafik o kadar çok sıkışır' diyen beceriksizler gibi olmadık. İktidarlarımız döneminde ulaştırma ve haberleşme altyapısına kamu olarak yaklaşık 300 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. 6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafemiz, 30 bin 14 kilometreye çıktı. 1714 kilometre olan otoyol uzunluğumuz 3 bin 796 kilometreyi buldu. Türkiye'yi hızlı trenle biz tanıştırdık. Toplam 2 bin 32 kilometre uzunluğunda hızlı tren ağı inşa ettik. Ayrıca 2 bin 971 kilometre uzunluğunda demir yolu ağını, toplam 10 bin 561 kilometre uzunluğunda elektrikli ve sinyalli hattı milletimizin hizmetine sunduk. 11 bin 668 kilometre uzunluğundaki demir yollarımızı komple yeniledik."

"Siyaseti millete hizmet vasıtası olarak gördük"

Şehirlerin kent içi ulaşımını raylı sistemlerle donatarak rahatlattıklarını belirten Erdoğan, 12 şehre toplam 1033 kilometre uzunluğunda raylı sistem kazandırdıklarını, bunun 162 kilometresini İstanbul'da inşa ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi de başkentimiz için önemli bir adım atıyoruz. Yatırım Programı'na aldığımız Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nın inşasına 2026 yılında 'Bismillah' diyoruz. İlk etapta Kuyubaşı istasyonundan aktarma yapılarak planlanan hattı, Gar'dan başlayacak şekilde yeniden tasarladık. Toplam 36 kilometre uzunluğunda 12 istasyondan oluşacak Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı metro hattımızın yapımına önümüzdeki yıl başlamayı hedefliyoruz. Projemizin şimdiden Ankaralı kardeşlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

Şurası bir gerçek ki halkın kaynakları hiç edilmediği, talan edilmediği, ona buna peşkeş çekilmediği takdirde bu şehre de bu ülkeye de ziyadesiyle yeter. Tabii bunun için öncelikle milletin verdiği yetkiye emanet nazarıyla bakmak ve ona ihanet etmemek gerekiyor. Biz siyasi hayatımız boyunca da 23 yılı deviren iktidarlarımız boyunca da iğne ucu kadar dahi olsa emanete leke bulaştırmamaya hassasiyet gösterdik. Siyaseti bir ikbal kapısı, rant kapısı olarak değil, millete hizmet vasıtası olarak gördük. İnşallah son nefesimize kadar bu istikamet üzere olmaya devam edeceğiz. Rabb'im bizi millete ve memlekete hizmet yolundan ayırmasın diyorum."

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın Türkiye için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

(Bitti)