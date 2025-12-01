Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye süreciyle ekonomik şahlanışımızın, huzurumuzun ve kardeşliğimizin önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmanın samimi çabası içerisindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, terörün her çeşidiyle mücadelede tarihi nitelikte başarılar elde edildiğini söyledi.

Şimdi bu mücadeleyi taçlandırmak amacıyla hassas bir sürecin yönetildiğini belirten Erdoğan, "Terörsüz Türkiye süreciyle ekonomik şahlanışımızın, huzurumuzun ve kardeşliğimizin önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmanın samimi çabası içerisindeyiz." diye konuştu.

İhtirasları boylarını aşanların aksine, kökleri çok eskiye uzanan kadim bir devlet geleneğine sahip olunduğunun altını çizen Erdoğan, "Merkezinde bulunduğumuz bu coğrafyada tam 1000 yıldır istiklaline halel getirmeden özgürce yaşayan nadir milletlerden biriyiz. Aynı şekilde biz, ayağına çelme takılınca, yoluna engel konulunca, yolu kesilince girdiği yoldan dönecek bir millet de değiliz. Hele hele tehditler karşısında ürkecek, korkacak, çekinecek, tehdit diline boyun eğecek bir millet, böyle bir devlet, böyle bir ülke hiç değiliz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hedeflerine er ya da geç, öyle veya böyle ama mutlaka ulaşacağının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tarihimiz, bunun sayısız örnekleriyle doludur. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Kürt, Arap kardeşlerimizle ve bölgemizdeki diğer dost ve kardeş topluluklarla kalplerimiz tam 1000 yıldır beraber atıyor. İnşallah gelecekte de birlikte atmaya devam edecek. İster Sünni, ister Şii olsun, ister Kürt, ister Arap, ister Türkmen olsun, Allah korusun yarın birimizin başı dara düştüğünde başkalarının değil yine birbirimizin kapısını çalacağız, yine birbirimize sığınacağız. Ev sahibi olduğumuz bu coğrafyada daha nice asırlar boyunca kardeşçe kader birliği halinde yan yana yaşayacağız. Bu hakikati ne dönemsel hesaplar değiştirebilir ne de bölgemize dışarıdan monte edilenlerin pervasızlıkları gölgeleyebilir. Coğrafyamız, artık kana, çatışmaya, teröre, komşunun komşuyu kırdığı kör şiddete doymuştur. Biz, meselelere işte bu pencereden bakıyoruz."

"Yeni bir dönemin kapıları açılacak"

Türkiye olarak 86 milyon vatandaş için istediklerini sınırların ötesindeki herkes için de murat ettiklerini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Bizi birbirimize düşürerek hepimize kaybettirmek isteyen kaos ve katliam şebekelerine karşı kardeşlikle, hep beraber kazanmayı savunuyoruz. Bu coğrafyada geleceğine güvenle bakmak isteyen herkes için de başka bir yol, başka bir çare, başka bir yöntem yoktur ve olamaz. Umuyor ve inanıyorum ki Terörsüz Türkiye süreciyle bölgemizde tesis edeceğimiz kardeşlik kuşağı, bütün kirli hesapları alt üst edecek, asırlık oyunları bozacak, yeni bir dönemin kapılarını açacaktır. Tahriklere kapılmadan, provokasyonlara aldanmadan, öfkenin diline teslim olmadan bu kuşağın kuvveden fiile çıkması için samimiyetle çalışacağız. Hiç kimsenin kuşkusu, endişesi olmasın. 86 milyon omuz omuza, gönül gönüle verecek, birlikte çalışacak ve 21. yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' haline inşallah hep birlikte getireceğiz."

Erdoğan, 18 Kasım'da HAK-İŞ Konfederasyonunun 50. kuruluş yıl dönümü programında olduğunu anımsatarak, HAK-İŞ ailesinin 50. yaşını bir kez daha kutlayarak sendikal hayata katkıları için teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 20 Kasım'da Aile ve Kültür Sanat Sempozyumu'nun kapanış oturumuna katıldıklarını hatırlatan Erdoğan, "Bu önemli sempozyumda kentleşme, dijital kültür, aile içi iletişim ve nüfus politikaları gibi kritik pek çok konu ele alındı. Milli değerlerimizin odak noktası olan ailenin güçlendirilmesi, demografik yapımızın iyileştirilmesi ve gelecek kuşakların zengin bir aile mirasını devralması için kararlı bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

"Güney Kore ile ortak projeler geliştirmeye devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmen ve öğrencilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini belirterek, "Aynı programda kuraları çekilen 15 bin yeni öğretmen adayımızın atama heyecanını paylaştık. Yeni atanan öğretmenlerimizi tekrar tebrik ediyor, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında maarif davamıza omuz veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Aynı gün Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'u külliyede ağırladıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'yla Türkiye-Güney Kore arasındaki geniş işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Togg'dan sonra Hyundai şirketi de İzmit'teki fabrikasında yüzde 100 elektrikli araç üretmeye başlayacak. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Güney Kore ile savunma sanayisi alanında ortak projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Nükleer güç santraline yönelik görüşmelerimiz de sürüyor. Kore Elektrik Şirketi ve Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptıyla süreci bir adım daha ileriye taşımış olduk."

Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla 25 Kasım'da düzenlenen programa katıldıklarını belirten Erdoğan, "2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planımızı da program vesilesiyle kamuoyumuzla paylaştık. 5 hedef, 15 strateji ve 130 faaliyetten oluşan yeni eylem planımızın kadınlar için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 26 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tertiplenen 2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'ne katıldıklarını, ödül sahiplerini bir kez daha tebrik ettiğini söyledi.

(Sürecek)