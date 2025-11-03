Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli ve milli savunma projelerimizi süratle devreye alırken, Avrupalı müttefiklerimizle kazan kazan temelinde savunma işbirliğimizi güçlendireceğiz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Geçen hafta ülkenin hava savunma kapasitesini daha da güçlendiren anlaşmaların imzalandığı iki önemli ziyaretin düzenlendiğini anımsatan Erdoğan, önce Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'i, ardından Almanya Şansölyesi Merz'i heyetleriyle birlikte Ankara'da ağırladıklarını hatırlattı.

Erdoğan, her iki misafirle de başta yatırım, ticaret ve savunma olmak üzere ikili gündemlerinden tüm konuları ele aldıklarını, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair mutabakatla bu alanda yeni bir dönemi başlattıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yandan yerli ve milli savunma projelerimizi süratle devreye alırken aynı zamanda Avrupalı müttefiklerimizle kazan kazan temelinde savunma işbirliğimizi güçlendireceğiz. Milli muharip uçağımız KAAN'ı belirlediğimiz takvimde Hava Kuvvetlerimizin envanterine inşallah katacağız. Bir defa biz şundan eminiz. İlk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağımız HÜRJET nasıl kendi alanında liderliğe oynuyorsa tüm süreçler tamamlandığında Allah'ın izniyle KAAN da aynı şekilde kendi kategorisinde zirveyi zorlayacaktır. İspanya hükümetinin geçen hafta 45 adet HÜRJET alımını onaylamasını bu iddialı duruşumuzun bir ispatı olarak görüyoruz. Bunun arkasının geleceğinden hiçbir şüphe duymuyoruz. Türkiye, gizli açık tüm engelleme çabalarına rağmen savunma sanayinde tarih yazmaya inşallah devam edecektir."

"Durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz

Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yıl dönümünü milletçe hep birlikte, gururla kutladıklarını vurgulayan Erdoğan, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarla, Kıbrıs Türk halkının, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha tebrik eden Erdoğan, şunları söyledi: diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bayram sevincimize ortak olan dost ve kardeş ülkelerin tamamına şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde şahsımıza gönderdiği anlamlı bir hediyeyle, Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlayan Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, Külliye'mizdeki resepsiyonumuzu teşrif eden siyasi partilerin kıymetli genel başkanlarına, Cumhuriyetimizin 102. yaşını coşkuyla kutlayan tüm misafirlerimize, tüm vatandaşlarımıza kalpten teşekkür ediyorum. Cumhuriyet tarihinin açık ara en başarılı kadrosu olarak ittifak ortağımız ve milletimizle beraber Cumhuriyetimizin 2. asrını Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz."

İstanbul'umuz devasa bir toplanma merkezi kazandı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Kasım Cumartesi günü çevre alanında muhteşem bir eserin açılışını yaptıklarını dile getirdi.

Bir milyon 215 bin metrekarelik alana yayılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni İstanbullular ve aziz milletin hizmetine sunduklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Böylece yürüyüş ve bisiklet yollarından spor sahalarına, sergi alanından millet kıraathanesine, parkıyla, havuzuyla, sosyal donatılarıyla Türkiye'nin en büyük şehir parkını İstanbul'umuza kazandırmış olduk. Burası Allah korusun afet zamanında toplanma merkezi olarak da hizmet verecek. Afet yönetim merkezinin de yer aldığı millet bahçemizde herhangi bir afet durumunda 40 bin çadır kurulabilecek. İstanbul'umuz bir yeşil alanın ötesinde deprem riskine karşı milyonların sığınabileceği devasa bir toplanma merkezini de böylece kazanmış oldu. Millet Bahçemizin İstanbul'umuz için, ülkemiz için bir kere daha hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı, emeği geçen tüm kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısından bu yana birçok uluslararası etkinliğe iştirak ettiklerini İstanbul'da ve Ankara'da kabuller gerçekleştirdiklerini, emanetini taşıdıkları milletin güvenine layık olmanın gayretinde olduklarını, inşallah bundan sonra da rehavete ve tekebbüre kapılmadan 86 milyon için ter dökmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Kartalkaya'daki otel yangını davası

2002'den itibaren en büyük atılımın yaşandığı sektörlerin başında turizmin geldiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"23 sene önce 13,2 milyon olan ziyaretçi sayımız, geçen yıl 62,3 milyona ulaştı. Turizm gelirlerimiz ise 12 milyar dolar seviyesinden 2024 senesinde 61,1 milyar dolara yükseldi. Sektörümüzü kum, deniz, güneş üçgeninden çıkartarak sağlıktan kongre ve spor turizmine kadar farklı alanlarda geliştirdik. Aslında Türkiye olarak sağlık turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi, doğa sporları gibi alanlarda çok ciddi bir potansiyele sahibiz. Anadolu'nun her bir şehri adeta bir açık hava müzesidir. Ama biz bu eşsiz potansiyeli henüz tam manasıyla değerlendiremiyoruz. Rant hırsı, ihmal veya tedbirsizlik gibi sebeplerle son dönemde yaşanan facialar maalesef sektörümüzün üzerine hak etmediği bir gölge düşürdü.

Bilhassa 21 Ocak tarihinde Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 canımızı kaybettiğimiz otel yangınının yüreklerimize açtığı yaralar halen tazedir. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, acılı ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Geçtiğimiz günlerde açıklanan mahkeme kararları inanıyorum ki bir nebze de olsa yüreklerdeki yangına su serpmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki sürecin de takipçisi olacağız. İşini düzgün yapanlarla elbette bir sorunumuz bulunmuyor. Milletten para kazanan fakat millete hak ettiği hizmeti, güvenliği ve konforu sunmakta gerekli özeni göstermeyenlerin tepelerine biniyoruz. Açık söylüyorum, bu konuda en küçük bir tavizimiz yoktur ve olmayacaktır."

Turizm verileri

Erdoğan, "gerek gözünü para hırsı bürümüş vicdansızlara gerekse bölgedeki gerginlik ve çatışmalara rağmen" turizm sektörünün ilerleyişinin sürdüğünü ifade etti.

Turizmde, 2025'in ilk 9 ayına ait verilerin kısa süre önce açıklandığını hatırlatan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buna göre, 2025 yılının ilk 9 ayında ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı 49 milyon 993 bin oldu. Bu rakam bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 1,6 büyüme anlamına geliyor. Turizm gelirinde de geçen seneye kıyasla iyi bir yerdeyiz. 2025 yılının ilk 9 ayında ülkemiz tam 50 milyar dolar turizm geliri elde etti. Bu tüm zamanların üç çeyrek rekorudur. İlk 9 aylık gelirimiz de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 arttı. Bu rakamlar doğrultusunda 2025 yıl sonunda 64 milyar dolar olan gelir hedefimize emin adımlarla yürüdüğümüzü söyleyebilirim. Bizim için önemli bir veri de kişi başı gecelik harcamadır. İlk 9 ayda yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik harcaması yüzde 9 artışla 116 dolara yükseldi. Tüm ziyaretçiler açısından ise bu rakam 103 dolar oldu. Bu umut verici rakamların da ülkemize hayırlı olmasını diliyor, katkısı olan herkesi tebrik ediyorum." dedi.

"Kaynaklarımızı ekonomik kalkınmaya hasretmek istiyoruz"

Erdoğan, Türkiye'nin potansiyelinin bunların çok üstünde olduğunu dile getirerek, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin görenleri kendisine hayran bırakan tabii ve tarihi güzelliklerine rağmen turizmde hak ettiğini uzun yıllardır alamadığına dikkati çekti.

Bunun en büyük nedeninin terör olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörsüz Türkiye süreciyle inşallah bu engeli de tamamen kaldırıyoruz. Terör tehdidinin kalıcı olarak bitmesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu çok farklı bir ivme yakalayacak. Bölge şehirlerimiz turizmde de şaha kalkacak. İstikrarını, güvenliğini, huzurunu bilhassa da kardeşliğini güçlendirmiş bir Türkiye'nin önünde Allah'ın izniyle hiç kimse duramayacak. Bu süreç başarıyla neticelendiğinde İstanbul kadar Diyarbakır kazanacak, Antalya kazanacak, Van kazanacak, Bursa kadar Bitlis kazanacak. Terörsüz Türkiye menziline varıldığında inşallah kazanan 86 milyonun her bir mensubu olacak. Sadece ülkemiz değil, Suriye'den Irak'a bölgedeki tüm kardeşlerimiz de aynı şekilde terörsüz iklimin sağladığı imkanlardan istifade edecek. Ne yapıyorsak işte bunun için yapıyor, bunun için mücadele ediyoruz. Terörle, şiddetle, silahla ve ayrılıkçı gündemlerle hiç bir yere ulaşılamaz bundan hiç kimseye hayır gelmez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yalın gerçeği herkesin görmesini ümit ettiklerinin altını çizerek, "Biz, bu coğrafyanın bin yıllık sakinleriyiz ve sahipleriyiz. Mazimiz gibi geleceğimiz de ortaktır, bir ve beraberdir. Özellikle son 40 yılda çok büyük acılar yaşadık çok ağır bedeller ödedik. Ne ülkemizde ne de komşularımızın topraklarında artık terörün hiç bir çeşidini görmek istemiyoruz. Kaynaklarımızı eğitime, sanayiye, tarıma, sağlığa, turizme hasılı ekonomik kalkınmaya hasretmek istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Hem iktidar ve ittifak olarak hem de millet olarak bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. İstikbalin mutlu ve müreffeh günlerini birlikte inşa edeceğiz. Ayrılığa düşmeden, birbirimize güvenerek, müştereklerimizi büyüterek, birbirimize empatiyle yaklaşarak parlak yarınlara beraberce yürüyeceğiz. Rabb'im yolumuzu bahtımızı açık etsin." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ve alınan kararların hayırlara vesile olmasını diledi.

(Bitti)