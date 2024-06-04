Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planıyla beklentileri karşılayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Reform irademizin somut sembolü olacak hazırlıkların içindeyiz. Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planıyla beklentileri karşılayacağız." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Kayseri'de eğitim sırasında kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan iki pilota Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, pilotların aileleri ile Türk Hava Kuvvetlerine başsağlığı dileklerini iletti.

14-28 Mayıs seçimleri sonrasında oluşturdukları kabinenin dün itibariyle görevdeki birinci yılını tamamladığını anımsatan Erdoğan, "Öncelikle Rabbimize, mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz necip milletimize ve Türkiye'ye hizmet etme imkanını bizlere bahşettiği için hamdediyoruz. 85 milyonun her bir ferdine şahsımıza, partimize ve ittifakımıza duydukları güven için yürekten teşekkür ediyorum. Kabine üyeleri olarak hep birlikte aziz milletimizin teveccühüne mazhar olabilmenin gayretindeyiz." diye konuştu.

"85 milyonun tamamının hükümetiyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokrasilerin ilk ve öncelikli şartının halka hesap vermek olduğunu ifade etti.

22 yıla yaklaşan iktidarları döneminde 18 kez sandıkta millete hesap verdiklerine ve hepsinde de ibra olduklarına dikkati çeken Erdoğan, her yıl bütçe ve kesin hesap görüşmelerinde, milli iradenin tecelligahı olan Meclis'e hesap verdiklerini söyledi.

Bunların dışında 81 vilayetin tamamında katıldıkları toplantılarda ve mitinglerde doğrudan millete hesap verdiklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin kaynaklarının nereye gittiğini, neye, ne kadar harcandığını ayrıntılarıyla insanımıza anlattık. Vatandaşa hesap veren, şeffaf, etkin ve güven duyulan bir yönetim geleneğinin ülkemizde yerleşmesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Şunu burada altını çizerek tekrar ifade etmek arzusundayım; Biz, 85 milyonun tamamının hükümetiyiz. Emekçinin olduğu kadar işverenin de hükümetiyiz. Köylünün olduğu kadar şehirlinin de hükümetiyiz. Çiftçinin olduğu kadar memurun, emeklinin de hükümetiyiz. Gençlerin olduğu kadar kadınların, yaşlılarımızın da hükümetiyiz. Batıda yaşayanların olduğu kadar doğuda yaşayanların da hükümetiyiz. Bize oy verenler kadar tercihini farklı yönde kullananların da hükümetiyiz. Vatandaşımız, ülkenin direksiyonunda nasıl idareciler görmek istiyorsa, biz işte öyle bir kadro olmanın peşindeyiz."

"Türkiye'ye kazandırdıklarımız ortadadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 783 bin kilometrekare vatan toprağının her karışına, 85 milyon insanın her bir ferdine aynı nazarla yaklaştıklarını ve aşkla hizmet ettiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Felaket tellallarına aldırmıyoruz, fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz. Bahanelerin arkasına sığınmadan Türkiye'yi büyütmenin, kalkındırmanın ve daha da yüceltmenin mücadelesini veriyoruz. Hükümetlerimizin ismini, milletimizin gönlüyle birlikte büyük bir başarı hikayesi olarak siyaset literatürüne yazdıran temel vasfımız, işte budur. Hükümet olarak yegane referansımız hizmetlerimiz ve eserlerimizdir. Türkiye'ye kazandırdıklarımız ortadadır, hedeflerimiz ortadadır; milletimiz de yaptıklarımızı, yapacaklarımızı çok net biçimde görmektedir. Bizim için esas olan da zaten milletimizin takdiridir, duası ve kararıdır. Allah ömür verdikçe, 'bugün Hakk için, halk için ve Türkiye için ne yaptık' sorusunu kendimize sormaktan geri durmayacağız."

Adalet hizmetleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adalet hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesinin 2002'den beri üzerinde hep titizlikle durdukları bir konu olduğunu belirtti.

Son bir yılda teşkilatın fiziki altyapısını güçlendirmek için toplam 52 bin metrekare kapalı alana sahip 5 adalet sarayını hizmete açtıklarını, 11 ilde toplam 972 bin metrekare kapalı alana sahip adliye binasının inşaatına başladıklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"İki yeni adli tıp binasının inşaatını tamamladık, inşaatı ve proje çalışmaları devam eden adli tıp kurumu binası sayısı ise 5'tir. Bu dönemde toplam 11 bin 307 kişi kapasiteli 14 ceza infaz kurumu ile 2 denetimli serbestlik binası faaliyete geçti. Hakim ve savcı sayımız 24 bin 829'a ulaştı. Son bir yılda toplam 2 bin 294 hakim ve savcı ataması yaptık. Son bir yıllık süreçte alınan hakim ve savcı adayı 1498 oldu. Aynı dönemde atanan yardımcı personel sayısı ise 20 bin 779'dur. Yargılamanın hızlandırılması için ilk derecede 168 adli, 9 idari olmak üzere toplam 177 mahkemenin yanı sıra, istinaf kanun yolu incelemelerinin daha hızlı sonuçlanması için 21 istinaf dairesi faaliyete geçirildi. Duruşmalara uzaktan katılımı sağlayan 386 SEGBİS cihazının kurulumu yapılmış ve 1 milyon 708 bin SEGBİS görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Kurulumu yapılan elektronik duruşma sistem sayısı ise 340'tır. İhdas edilen 40 yeni noterlik ile toplam noterlik sayısı 2 bin 385'e yükseldi."

Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine bu dönemde 8'inci Yargı Paketi ile önemli değişikliklere imza attıklarını, 9'uncu Yargı Paketi'nin halihazırda Meclis'in gündeminde olduğunu bildirdi.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağladıklarını, hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk mekanizmasıyla son bir yıllık süreçte 1 milyon 340 bine yakın uyuşmazlığın çözüme kavuşturulduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son bir yılda uzlaştırma kapsamında 324 bin 744, seri muhakeme usulü kapsamında 141 bin 243 ve basit yargılama usulü kapsamında 256 bin 826 dosya hızlı bir şekilde sonuçlandırılmıştır. Önümüzdeki dönemde adaletin tecellisini hızlandıracak, toplumumuzdan gelen bazı şikayetlerin önüne geçecek adımları atmaya devam edeceğiz. Reform irademizin somut sembolü olacak bazı hazırlıkların içindeyiz. Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planıyla inşallah bu alanda beklentileri karşılayacağız. Mülkün temeli olan adaletin, etkin, hızlı ve tarafsız bir şekilde işletilmesi için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyeceğiz."

(Sürecek)