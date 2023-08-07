Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülke genelinde depreme hazırlık amacıyla 6,5 milyon konutu daha dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunun 1,5 milyonunu İstanbul'da ve en kısa sürede yapmamız ise ertelenemez bir mecburiyet halini almıştır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısının ardından millete seslenen Erdoğan, hiçbir emek sarf etmeden, hiçbir çözüm üretmeden, hiçbir program ortaya koymadan, sadece insanların dertleri ve umutlarını istismar ederek hayallere dalanların, kabusla uyanmaya mahkum olduğunu belirtti.

Erdoğan, son iki aydır yaşanan, her gün karşılaşılan her olayın, milletin verilmiş sadakası olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Seçimlerinden üzerinden 72 gün geçmesine rağmen, muhalefet cenahının sandıkta tecelli eden iradeyi halen kabullenmediğini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"İşte görüyorsunuz, her gün bir aday daha çıkıyor. Bitmeyecek sizin adaylarınız. Siz aday çıkarmaya devam edin. Bu millet, kimi, nereye oturtacağını gayet iyi biliyor. Kavganın, skandalın, kapalı kapılar ardında ittifak ortaklarından bile habersiz yapılan kirli pazarlıkların ardı arkası hiç kesilmiyor. Vergi uzmanı oldukları için, matematiği çok iyi bildikleri için 38-39 tane milletvekilliğini o yavrucuklara veriyorlar, dağıtıyorlar. Ondan sonra da 'eyvah, yalnız kaldık.' diyorlar. 'Halil İbrahim Sofrası' diyerek aylarca millete pazarladıkları masada, seçimden beri çeşitli ayak oyunlarıyla birbirlerini yemekle meşguller.

Türkiye'nin en büyük talihsizliği, maalesef, iş bilmez, vizyonsuz, ufuksuz ve basiret yoksunu bir muhalefet zihniyetine sahip olmasıdır. Biz, bugünkü sorunları çözecek, yarınlarımızı daha güçlü hale getirecek programlar, projeler, çalışmalar peşinde koşarken, kendi bireysel hırsları için adeta birbirlerini gırtlaklayanların bencilliği asla unutulmayacaktır."

Erdoğan, Cumhurbaşkanıyla, kabinesiyle, siyasi ve bürokratik kadrolarıyla ülkenin hizmetinde bir ekip olarak, tarihe bir kez daha, hep beraber yazılan yeni başarı destanlarıyla geçeceklerini belirterek, "İnşallah ileride bugünleri, Türkiye Yüzyılına giden yolda aştığımız nice tümsekten biri olarak hatırlayacağız. Bunca yıldır nasıl verdiğimiz her sözü tuttuysak, bu sözümüzün gereğini yerine getireceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

"Görevimiz, eser ve hizmetlerin sayısını çoğaltmak"

Tüm dünyayla birlikte olumsuz etkilerine Türkiye'nin de maruz kaldığı ekonomik zorlukları göz ardı etmediklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sokakta, pazarda, çarşıda ve hayatın diğer alanlarında yaşanan sıkıntıları, dillendirilen serzenişleri, gönüllerde serpilen beklentileri çok yakından takip ediyoruz. Biz, başkaları gibi şikayetleri karşısında millete parmak sallayanlardan, insanlara ayar verenlerden, bireylere hakaret edenlerden asla olmadık, inşallah hiçbir zaman da böyle olmayacağız. Hep söylediğimiz gibi, milletimizin taltifinin de tenkidinin de başımızın üzerinde yeri vardır. Bizim görevimiz, milletimizin sesine kulak tıkamak değildir. Görevimiz, insanımızın eleştirdiği hususları en aza indirip, onun övgüsüne mazhar olacak eser ve hizmetlerin sayısını çoğaltmaktır. Bunun için hep, Türkiye'nin muazzam potansiyelini doğru ve etkin politikalarla hayata geçirmenin yollarını aradık. Son 21 yılda bu hassasiyetimizden asla taviz vermedik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye, tarihinin en büyük kalkınma hamlesini ve demokrasi atılımlarını yaşattıklarını belirterek, yatırıma, istihdama, üretime öncelik vererek, Türkiye'yi geliştirip, güçlendirdiklerini vurguladı.

Artık, her yıl ortalama yüzde 5,5 büyüterek milli gelirini 238 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına getirdikleri, ihracatını 35 milyar dolardan 254 milyar dolara, istihdamını 19 milyon kişiden 32 milyon kişiye çıkardıkları bir Türkiye bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "Bütün bunları 66 milyondan 86 milyona çıkan nüfusa rağmen gerçekleştirdik. Daha vesayetten teröre, darbeden siyasi, sosyal ve ekonomik tuzaklara kadar karşılaştığımız nice badireleri saymıyorum bile." diye konuştu.

"Her alanda refahı yükseltecek altyapı kurduk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu dönemde sadece önceki yılların birikimi olan temel kalkınma ve demokrasi eksiklerini gidermekle kalmadıklarını dile getirerek, yeni gelen 20 milyon ilave nüfusla birlikte, vatandaşların tamamının, eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, tarımdan sanayiye, konuttan çevreye her alanda refahlarını yükseltecek bir altyapı kurduklarını anlattı.

Erdoğan, okul öncesinden üniversiteye her aşamada eğitimi herkes için erişilebilir kıldıklarını, sağlıkta, dünyada eşi benzeri olmayan bir hizmet sistemi oluşturduklarını, terörden asayişe her alanda güvenliği tesis ettiklerini hatırlatarak, adaleti hem vesayetin hem FETÖ gibi terör örgütlerinin tasallutundan kurtararak, Türk milleti adına çalışan bir kurum haline getirdiklerinin altını çizdi.

Ulaşımda, şehirleri bölünmüş yollar, otoyollar, demir yolu ağlarıyla birbirine bağlarken, araç başına düşen kişi sayısını 14'ten 6'ya indirerek bu yolların verimli bir şekilde kullanılabilmesini sağladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 11 milyon yeni konut inşa edilmesini sağlayarak, hem vatandaşlarımızı ev sahibi hem de depreme hazırlık yaptık. Hepimizi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin izlerini silmek için 680 bin yeni konut inşa etmek üzere kolları sıvarken, ülke genelinde depreme hazırlık amacıyla 6,5 milyon konutu daha dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunun 1,5 milyonunu İstanbul'da ve en kısa sürede yapmamız ise ertelenemez bir mecburiyet halini almıştır. Deprem bölgesinin yeniden imarını hızlandıracak yerinde dönüşüm projemiz, milletimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Kısa sürede projemize yapılan başvuru 160 bini aşmıştır. İnşallah 15 Ağustos tarihine kadar çadırlarda ve tesislerde kalan afetzedelerimizin tamamını konteynerlere taşımış olacağız."

"Ödün vermediğimiz iki husus var"

Enerjiden tarım ve sanayiye her alanda Türkiye'ye kazandırdıkları eser ve hizmetlerin örneklerini saatlerce saymanın mümkün olduğuna işaret eden Erdoğan, bütün bunları, iktidarları döneminde ürettikleri 15 trilyon dolarlık milli gelirin 3,7 milyar dolarını yatırıma ayırarak gerçekleştirdiklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece bunlarla kalmadıklarını, bugün çok tartışılan enflasyon konusunda en büyük başarının kendi dönemlerine ait olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mesela, son 21 yılın enflasyon ortalaması yüzde 15'in altındadır. Bu ortalama rakamın 1970'lerde yüzde 34, 1980'lerde yüzde 44, 1990'larda yüzde 74 seviyelerinde olduğunu unutmamalıyız. Yani biz, Türkiye'nin sadece güncel değil, çok eskilerden beri gelen kronik bir sorunuyla mücadele ediyoruz. Bu mücadelede enflasyonu yüzde 6'lara kadar düşüren de yine biz olduk. İç ve dış pek çok arızi meselenin üst üste gelmesiyle yükselen enflasyonu, Allah'ın izniyle, yeniden tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz. Dikkat edilirse, bu süreçte asla ödün vermediğimiz iki husus vardır. Bunlardan biri istihdamdır, diğeri büyümedir. Girdiğimiz tüm imtihanların üstesinden bu iki lokomotifin istimini asla kesmememiz sayesinde geldiğimize inanıyoruz. Türkiye Yüzyılını da işte bu anlayış üzerinde inşa ediyoruz."

(Sürecek)