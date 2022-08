Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazalarına ilişkin "Yapılan soruşturmalar neticesinde failler hakkında gereken işlemler yapılacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Sözlerine, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başlayan Erdoğan, bu kazalar ile Rize'deki kazada yaralanan vatandaşlara Allah'tan şifa diledi.

Gaziantep ve Mardin'deki kazaların tüm boyutlarıyla soruşturulduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz, ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımız güvenle, konforla, hızla istedikleri yerlere gidebilsinler, lojistik hizmetler kesintisiz sürdürülebilsin diye Cumhuriyet tarihinin en büyük ulaştırma yatırımlarını yaptık. Buna rağmen böyle akıl almaz facialarla karşılaşmaktan dolayı üzüntülüyüz. Yapılan soruşturmalar neticesinde failler hakkında gereken işlemler yapılacaktır. Bunanla kalmayacak, benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri belirleyerek süratle uygulamaya geçireceğiz. Attığı her adımı 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesine göre belirleyen bir hükümet olarak 'Önce insan' anlayışıyla bu meselenin de üstesinden gelmekte kararlıyız. Araçla veya yaya olarak trafiğe çıkan vatandaşlarımızı bir kez daha kurallara harfiyen riayet etmeye, can ve mal güvenliklerini tehlikeye atacak her türlü davranıştan uzak durmaya davet ediyoruz."

Kazalarda ciddi mağduriyetlerin söz konusu olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bunun için de gerek devlet olarak 250 (bin lira) artı 50 (bin lira) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, bunun yanında firma, 250 (bin lira) de onların desteğiyle bu olayda hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine bu desteği sağlamış oluyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah'tan Türkiye'yi ve milleti her türlü kazadan, afetten, musibetten muhafaza etmesini diledi.

"Vatandaşlarla hasret giderdik"

Son kabine toplantısından bu yana Türkiye ve milleti ilgilendiren pek çok çalışma yaptıklarını belirten Erdoğan, Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerindeki terfileri görüşüp karara bağladıklarını, ardından da görevlendirmeleri yaptıklarını hatırlattı.

Şanla, şerefle yürüttükleri görevlerini başarıyla tamamlayarak emekliye ayrılan tüm komutanlara Türkiye'ye olan hizmetleri dolayısıyla teşekkür eden Erdoğan, yeni rütbeleri ve görevleriyle Türkiye'ye çok önemli hizmetlerde bulunacaklarına yürekten inandıkları subaylara başarılar diledi.

Salgın döneminde şehir ziyaretlerini seyrekleştirdiği için pek çok ile 2-3 yıldır gitmediğini dile getiren Erdoğan, bir süredir hafta sonlarını mümkün olduğu kadar şehir ziyaretleriyle değerlendirmeye gayret gösterdiğini söyledi.

Bu çerçevede 6 Ağustos'ta Kocaeli'ni ziyaret ettiklerini, burada iş dünyasıyla bir araya geldiklerini, toplu açılış töreninde vatandaşlarla buluşup hasret giderdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Bizleri bağrına basan vatandaşlarımızla hasbihal etmenin yanında, yatırım tutarı 8,5 milyar lirayı geçen yüzlerce eserin de toplu açılış törenini gerçekleştirdik." dedi.

"Ortak değerlerimize odaklı çalışmalar yürüteceğiz"

Dünyanın en yaygın 6'ncı diplomatik misyonuna sahip ülkesi olarak, her yıl büyükelçileri Türkiye'de bir araya getirerek kapsamlı istişareler yaptıklarını, beraber yeni hedefler belirlediklerini kaydeden Erdoğan bu yıl, "2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi" temasıyla düzenlenen toplantı dolayısıyla 8 Ağustos'ta büyükelçilerle geçmişten bugüne uzanan ve geleceği kucaklayan ufuk turu yaptıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek ifade ettikleri küresel yönetim sistemindeki değişimde Türkiye'yi hak ettiği yere çıkarma mücadelelerini diplomatlarla başarıya ulaştıracaklarını vurguladı.

Hüseyin Gazi Vakfı Dergahı'nda Alevi Bektaşi vatandaşlarla Muharrem orucunu açıp, muhabbet ettiklerini hatırlatan Erdoğan, "Türkiye'nin ve Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz canlarımızla önümüzdeki dönemde daha yakın, hasbi ve ortak değerlerimize odaklı çalışmalar yürüteceğiz." dedi.

Türkiye'nin dünyanın önde gelen deniz sondaj filosu sahibi bir ülke haline geldiğinin somut örneklerinden olan Abdülhamid Han Gemisini Mersin Taşucu'ndan Antalya Gazipaşa açıklarındaki görev yerine uğurladıklarını anımsatan Erdoğan, şunları ifade etti:

"Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gaz sevincimizi yeni müjdelerle taçlandıracağımıza inandığımız bu sondaj gemimiz aynı zamanda Akdeniz'deki haklarımızı ve çıkarlarımızı savunma idealimizin de bir sembolüdür. Bu güzel uğurlama töreninin ardından Akkuyu'daki nükleer santral inşaatımıza giderek incelemelerde bulunduk. İnşallah bu santralin ilk ünitesini önümüzdeki yıl devreye alarak ülkemizi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarma yolunda yeni bir adım daha atacağız."

"Önemli altyapı kurduk"

Konya'da düzenlenen, 56 farklı ülkeden sporcuların katıldığı 5'inci İslami Dayanışma Oyunlarının açılışını yaptıklarını belirten Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere çok sayıda devlet ve hükümet başkanının açılışına katıldığı İslami Dayanışma Oyunlarının, sporun, dostluğu ve kardeşliği birleştirici, bütünleştirici, tahkim edici vasfına katkıda bulunmasını diledi.

Balkanlardaki dost ve kardeş ülkelerle yakın ilişkileri sürdürmeye, bölgede kırılganlığın arttığı bu dönemde özel önem verdiklerinin altını çizen Erdoğan, bu kapsamda 10 Ağustos'ta Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylülün ilk haftasında üç ülkeyi kapsayan Balkan turuna çıkacaklarını dile getirerek, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'u Türkiye'ye resmi ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir ettiklerini anımsattı.

Türkiye'nin sınırlı su kaynaklarını etkin ve verimli şekilde kullanmak için baraj inşasına özel önem verdiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız 605 yeni hidroelektrik santrali ile baraj sayımızı 703'e çıkararak bu doğrultuda önemli mesafeler kat ettik. Sulama ve içme suyu amaçlı barajlarla bu sayının 930'u bulduğunu da belirtmek isterim. Yaptığımız yatırımlar sayesinde ülkemizi hidroelektrik güç bakımından dünyada 9'uncu sıraya yükselttik. Su depolama kapasitemizi 180 milyar metreküpün üzerine çıkartarak hem kuraklığa hem de sel baskınlarına karşı önemli bir altyapı kurduk. Devlet Su İşlerimizin düzenlediği törenle 11 Ağustos'ta 34 hidroelektrik barajını daha hizmete alarak, bu alandaki gücümüzü daha da artırdık. Resmen hizmete aldığımız barajlarımızın bir kez daha ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

