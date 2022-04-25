Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın telefon görüşmesi gerçekleştireceğini bildirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Ermeni isyanlarında Kürt vatandaşların yaşadığı yerlerde de çok büyük kayıplar verildiğini ifade eden Erdoğan, dilinden Kürtleri düşürmeyen HDP'nin çoluk çocuk demeden onları katleden Ermeni çetecilerin borazanlığını yapmasının takdirini millete bıraktıklarını belirtti.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Boyu kadar tüfeği, eline vermek suretiyle Kandil'e taşıyan bu teröristleri ne ile izah edeceksiniz. Diyarbakır annelerinin kaçırılan yavrularının o hüznünü ne ile izah edeceksiniz. Utanmadan, sıkılmadan parlamentonun kürsüsünde hala kalkıp da diğer siyasi partileri suçlamaya kalkan bu müptezelleri neyle izah edeceksiniz. Bu muhasebeyi en başta da dedeleri ve nineleri Ermeni çetelerince alçakça şehit edilen Kürt kardeşlerimiz yapacaktır, yapmalıdır. Coğrafyamızın neresinde olursa olsun Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Arap'ı, Boşnak'ı ve diğer tüm unsurlarıyla bu milletin fertlerinin canına, namusuna geleceğine kasteden, vatan topraklarını kirleten herkesi de ülkemizden, milletimizden özür dilemeye davet ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin, haddi, hukuku ve ahlakı da çiğneyen bu alçaklığın hesabını müsebbibinden soracağına ve gereğini de mutlaka yapacağına inanıyorum. Aynı şekilde Meclis'teki ikinci büyük partinin milletvekilleri arasında benzer hezeyanları dile getirenlerden de milletimiz bunun hesabını inşallah sandıkta onlardan da soracaktır."

Terörle mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güvenliğinin sınırları dışında başladığı anlayışıyla yürüttükleri operasyonların devam ettiğini belirtti.

Bu operasyonların güney sınırların tamamını, hiçbir teröristin ülkeye sızamayacağı ve ülkeden kaçamayacağı şekilde kontrol altına alana kadar süreceğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Neredeyse 40 yıldır terör örgütünün üstlenme, barınma, eğitim, lojistik amacıyla kullandığı sarp dağları, mağaraları, vadilerin hepsini de birer huzur ve güven yuvası haline getirmekte kararlıyız. Bu harekatlarımızla komşularımızın toprak bütünlüğünü ve siyasi birliklerini korumalarına da katkı yapıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Irak'ta yeni bir safhası başlayan Pençe-Kilit Operasyonu'na katılan askerlerimize başarılar diliyorum. Kazaları mübarek olsun. Rabb'im hepsini de korusun, esirgesin. Operasyon sırasında şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, ailelerine sabırlar diliyorum. Rabb'im cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum. Şehitlik ve gazilikle müşerref olan kahramanlarımız milletimizin şanla, şerefle, zaferle dolu tarihindeki mümtaz yerlerini almışlardır. Sadece 2022 yılında son operasyonlar da dahil olmak üzere güney sınırlarımızda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1000'i bulmuştur. Hiçbir şehidimizin kanı yerde bırakılmamış, ülkemize yönelik hiçbir saldırı cevapsız kalmamıştır."

Zap bölgesi

Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu'nun amacının Zap bölgesini teröristlerden tümüyle temizlemek olduğunu vurguladı.

Böylece sınır hattı boyunca kontrolünü ileriden sağlamadıkları hiçbir bölgenin kalmayacağını, teröristlerin ülkeyle irtibatlarının tamamen kesileceğini anlatan Erdoğan, arazi ve hava şartlarının oldukça zorlu olduğu bu bölgenin yıllarca terör örgütü tarafından "girilemez" diye nitelendirildiğini ifade etti.

Şimdi Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu bölgedeki her taşın altını, her mağarayı, köşe bucağı temizlediğini ve kalıcı olarak burayı güvenli hale getirdiğini söyleyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin yaptığı her harekat gibi son operasyon da Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesinden komşularımızla olan ikili anlaşmalarımıza kadar tamamen uluslararası hukuka uygun şekilde icra edilmektedir. Harekatlarımızda ne tek bir sivilin ne de herhangi bir kültürel mirasın zarar görmemesi için azami dikkat gösteriyoruz. Hamdolsun bugüne kadar böyle bir ithamla karşılaşmadık. Türkiye, Irak topraklarında üstlenen terör örgütü mensuplarının tepesine bindikçe ve onu kıpırdayamaz hale getirdikçe Suriye tarafında da birtakım hareketlenmeler olduğunu görüyoruz. Ülkemizin korumasındaki bölgelere yönelik saldırılarda bir özel harekat polisimiz de ne yazık ki şehit olmuştur. Bu saldırılara şimdilik önceden belirlenen hedeflere uzun namlulu silahlarla karşılık vermekle yetinmemiz kimseyi aldatmasın. Bölgede etkinlik gösteren çevreler, bu saldırıları engelleyemezse Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için gerekeni yapma gücüne, iradesi ve kararlılığına sahiptir. Sınırlarımız dibinde bir terör koridoru oluşturulmasına asla izin vermeyeceğimiz. Er veya geç bu kirli ve kanlı oyunu bozacağımızı bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Şehirlerimize yönelik saldırılara taşeronluk etme hevesindeki örgütçülerin ve terörist heveslilerinin başlarını ezmeyi sürdüreceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın."

Rusya- Ukrayna Savaşı

Erdoğan, dünyadaki ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın suhuletle sonuçlanması için hem taraflar hem de diğer kurumlar nezdinde girişimleri ve görüşmeleri sürdürdüklerini dile getirdi.

Bugün de Rusya ve Ukrayna tarafı ile görüşmek üzere bölgeye gitmeden önce ülkeye gelen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldiğini anımsatan Erdoğan, Guterres ile mevcut durumu ve bundan sonra atılabilecek adımları etraflıca, kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptığını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yarın Sayın Putin ile yine bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğim. Görüştüğümüz taraflara hem birbirlerinin yaklaşımlarını hem de kendi telkinlerimizi ifade ediyor, önce ateşkes ardından da kalıcı bir barış için her türlü gayreti sergiliyoruz. İstanbul'da yapılan görüşmeler Ukrayna-Rusya krizinin çözümündeki en önemli zemin olmaya devam ediyor. Amacımız İstanbul Süreci'ni liderler düzeyine taşıyarak savaşı bitirecek nihai imzaların atılmasını sağlamaktır. Bunun için sahadaki tırmanma ve masadaki yavaşlama görüntüsünü tam tersine çevirmemiz gerekiyor. İnsani yardımlar konusunda üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Bugüne kadar Ukrayna'dan 17 bin vatandaşımızın ve bizden yardım isteyen dost ülkelerin vatandaşlarının tahliyelerini gerçekleştirdik. Ülkemize gelen Ukraynalı sığınmacı sayısı da 85 bini geçti."

(Sürecek)