Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jens Stoltenberg'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin bir yıl uzatılması kararını tebrik etti. Erdoğan, Stoltenberg'in çalışmalarının ittifaka ve küresel barışa önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Konseyi'nin kararıyla Genel Sekreterlik görevi bir yıl uzatılan Jens Stoltenberg'i tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli dostum Stoltenberg'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğumuz ve güvenlik ihtiyacının had safhada olduğu bir konjonktürde, Sayın Stoltenberg'in çalışmalarıyla ittifakımıza ve küresel barışa önemli katkılar sunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.