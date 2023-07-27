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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya, Cezayir ve İran Büyükelçilerinin Güven Mektuplarını Kabul Etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya, Cezayir ve İran büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Japonya, Cezayir ve İran büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Japonya Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Cezayir Büyükelçisi Amar Belani, İran Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh'i kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Cezayir Japonya İran Politika Güncel Haberler

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