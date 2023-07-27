Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya, Cezayir ve İran Büyükelçilerinin Güven Mektuplarını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya, Cezayir ve İran büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu ve hatıra fotoğrafı çektirdi.