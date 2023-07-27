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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Büyükelçisi Takahiko Katsumata'yı kabul etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Büyükelçisi Takahiko Katsumata'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Büyükelçisi Takahiko Katsumata'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Japonya Büyükelçisi Katsumata, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Katsumata'nın bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Japonya Politika Haberler

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