Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu topraklardaki bin yıllık varlığımızı daha nice zaferle nice destanla süsleyecek, gelecek nesillere büyük ve güçlü bir Türkiye bırakacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu'nda düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Türk tarihindeki iki önemli dönüm noktasının dün yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, tarih sayfalarına silinmez bir mürekkeple yazılan Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü seneidevriyesini gururla idrak ettiklerini ve yine aynı gün, bağımsızlık iradelerinin simgesi olan Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümünü iftiharla andıklarını söyledi.

Erdoğan, 3 gün sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yılını coşkuyla kutlayacaklarını, parlak zaferlerle dolu şanlı maziden aldıkları ilhamla istikbali inşa ettiklerini belirterek, "Biz, ülkemizdeki tek parti zihniyetinin temsilcileri gibi tarihimizi 100 sene önceden başlatmıyoruz. Tam tersine, tarihimizin tamamını baş tacı ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Selçuklu ve Osmanlı ile Cumhuriyet'imizi karşı karşıya getirmeye çalışan köksüzlere rağmen, Anadolu'daki 1000 yıllık varlığımızın bütün aşamalarını sahipleniyoruz. Şunu unutmayalım, bir ağacın kökü ne kadar derinlere inerse, gövdesi de o kadar sağlam olur. Gövdesi ne kadar sağlamsa, dalları da o derece geniş ve kuşatıcı olur. Biz hamdolsun, kökü de gövdesi de dalları da sapasağlam bir milletiz. Daha nice asırlar boyunca öz yurdumuzda özgürce yaşamaya inşallah devam edeceğiz. Bu topraklardaki bin yıllık varlığımızı daha nice zaferle nice destanla süsleyecek, gelecek nesillere büyük ve güçlü bir Türkiye bırakacağız."

"Cenabıallah zalimlerin hesabını yarına bırakır ama yanlarına bırakmaz"

Bugün Gazze başta olmak üzere, gönül coğrafyalarında yaşanan zulümlerin yüreklerini dağladığını söyleyen Erdoğan, açlıktan karınları sırtlarına yapışmış masum yavruların görüntülerinin, kalp taşıyan her canlı gibi kendilerinin de içini kanattığını belirtti.

Erdoğan, "sözde medeni" dünyanın gözleri önünde mazlum bir halkın soykırıma uğraması karşısında üzüldüklerini ve hüzünlendiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Siyonist cinayet şebekesinin katliamlarına bu kadar şımarıkça devam edebilmesi elbette hepimizi öfkelendiriyor. Ama biz, binlerce yıllık tecrübelerimiz ışığında şu hakikati çok iyi biliyoruz. Kendilerini dev aynasında gören zalimler mutlaka kaybedecek, rezil olup gideceklerdir. Masumların oluk oluk akan kanlarında hiç şüphe yok ki o kanları dökenler de boğulacaktır. Cenabıallah, zalimlerin hesabını yarına bırakır ama yanlarına bırakmaz. Her gün kameralar önünde kalleş kurşunların ve bombaların hedefi olan Filistinli kardeşlerimizin hesabı da eninde sonunda sorulacaktır."

"Adanmışlığın ölçüsü olmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç subay ve astsubayların, bu toprağın sessiz nöbetini tutan o muhteşem iradenin yeni neferleri, ailelerinin gururu, hocalarının sevinci ve milletin umudu olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Yarın karakolda bir amirin, denizde komutanın, sahada bir ekibin parçası olacaksınız. Meslek hayatınız süresince inşallah, bu millete ve devlete aşkla hizmet edeceksiniz. Gecenin karanlığında bir kapı çalınırsa, ışık siz olacaksınız. Denizin ortasında bir yardım çığlığı yükselirse, imdada siz koşacaksınız. Sınırda dalganın, yaylada rüzgarın, ovada toprağın diliyle konuşacaksınız." dedi.

Çok sayıda kadın subay ve astsubayın da mezun olduğunu gözlemlediğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cesaretin cinsiyeti olmaz. Adanmışlığın ölçüsü olmaz. Kadın erkek hepinizin, mensubu olduğunuz kurumu şanla, şerefle temsil edeceğinden hiçbir şüphe duymuyorum. Sizlerden şunu da hiçbir zaman unutmamanızı rica ediyorum; şöhret geçici, şeref kalıcıdır. Yetki geçici, itibar kalıcıdır. Mevki geçici, iz kalıcıdır. Sizin göreviniz iz bırakmaktır. İyilikte, adalette, merhamette, devlete ve millete hizmette iz bırakmak. Her birinizin görevinizi bu şuurla yapacağına yürekten inanıyorum. Bu ocağın kültürü, hakiki özgüven, sarsılmaz disiplin, sükunetli cesarettir. Sizden beklentimiz, bu üç değeri aynı anda her şartta taşımanızdır. Buradaki her bir arkadaşımdan meslek hayatı boyunca bu değerlere sıkı sıkıya sarılmasını istiyorum."

Erdoğan, hükümet olarak mezun olan subay ve astsubayların vazifelerini en iyi şekilde yerine getirmeleri için gerekli imkanları sağlamaya devam edeceklerini bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle sokak çeteleriyle, suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle mücadelemizi hukuk çerçevesinde kararlılıkla sürdüreceğiz. Kendini devletten, kanundan ve toplumu var eden temel değerlerden üstün görev her kim varsa, hepsinin de tepelerine bineceğiz. Türkiye'nin huzuruna kastedenler, devletimizin tüm güvenlik güçlerinin çelikten iradesiyle karşılaşacaklardır. Rabb'im, şehit ve gazilerimizin emaneti bu aziz vatana hakkıyla sahip çıkabilmeyi hepimize nasip eylesin diyorum. Rabb'im ayağınıza taş değdirmesin. Sizi her türlü tehlikeden, beladan, musibetten uzak eylesin.

Bu düşüncelerle, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimizden başarıyla mezun olan 5 bin 11 subay ve astsubayımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Siz gençlerimizi yetiştiren ailelerimize, hocalarımıza, komutanlarımıza şahsım ve milletim adına tekrar teşekkür ediyorum. Her birinizi tek tek alnınızdan öpüyor, aziz milletimiz adına hepinize güveniyor, hepinizi muhabbetle bağrıma basıyorum."

Törenden notlar

Törende, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir konuşma yaptı.

Bakan Yerlikaya ve komutanlar, tören alanına gelişlerinde mezunların ailelerini selamladı.

Dönem birincisi subay ve astsubayların yaş kütüklerine yıldız ve plaket çakılmasının ardından mezunlara diplomaları verildi.

Dönem birincileri ve uluslararası öğrenciler, diplomalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Erdoğan, bayrak devir tesliminin ardından ise bayraktarlara diplomalarını verdi.

Törende, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve Jandarma Havacılık Başkanlığı ekiplerince dağcılık, paraşüt ve helikopter gösterisi gerçekleştirildi.

Tören geçişi sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua okundu.

(Bitti)