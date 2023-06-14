Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma'nın 184'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin huzur ve güvenliğinde hayati bir rol üstlenen Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, fedakarca görev yapan tüm Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.