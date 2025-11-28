Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı yeni araç hizmete alım töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçen sene yine burada yaptığımız törenle jandarma ve emniyet teşkilatlarımıza 7 bin 204 yeni aracı kazandırmıştık. Bugün de 9 bin 200 aracı daha resmen sizlerin hizmetine veriyoruz. Bu araçlardan 7 bin 80 tanesi emniyetimiz, 2 bin 70 tanesi jandarmamız, 50 tanesi ise sahil güvenliğimiz tarafından kullanılacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım törenindeki konuşmasında, alandaki katılımcıları selamlayarak İstanbul'la birlikte 81 ildeki güvenlik güçlerini selamladı.

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatları bünyesinde görev yaparken hayatlarını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, aynı ideal uğrunda yaralanan gazilere, ülke ve millet adına da şükranlarını sundu, sağlıklı ömür temennisinde bulundu.

Erdoğan, "Rabbim sizleri her türlü kazadan, beladan, saldırıdan, görünür ve görünmez musibetten muhafaza buyursun. Sizlerle daima kıvanç duyduğumuzu ve duyacağımızı bilmenizi isterim. Şehirler de polisimiz, kırsalda jandarmamız, denizlerde sahil güvenliğimiz milletimizin huzuru, esenliği ve güvenliği için büyük bir özveriyle çalışıyor. Bütün güvenlik güçlerimiz uyum içinde, koordinasyon içinde, Anayasa ve yasalardan aldıkları yetkiler çerçevesinde 86 milyona hizmet ediyor. Huzur ve emniyetimiz için 7 gün 24 saat ülkemizin dört bir yanında vatanımızın her karış toprağında mesai harcayan güvenlik birimlerimizde görev alan bütün kardeşlerime ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hükümet olarak, güvenlik kuvvetlerinin vazifelerini en iyi şekilde yerine getirmeleri için gerekli her türlü desteği sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, envanterlerinde bulunan ve ekonomik ömürlerini tamamlayan araçların yenilenmesi çalışmalarını geçen yıl başlattıklarını anımsattı.

"Millet güvenlik kuvvetlerimizi hakkıyla sahip çıkarsa az gayretle büyük mesafe alınır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece hem görev araçlarının niteliğini hem de vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkinliğini arttırdıklarını belirterek, "Geçen sene yine burada yaptığımız törenle jandarma ve emniyet teşkilatlarımıza 7 bin 204 yeni aracı kazandırmıştık. Bugün de 9 bin 200 aracı daha resmen sizlerin hizmetine veriyoruz. Bu araçlardan 7 bin 80 tanesi emniyetimiz, 2 bin 70 tanesi jandarmamız, 50 tanesi ise sahil güvenliğimiz tarafından kullanılacak. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." diye konuştu.

Sokaklarda, mahallelerde, köylerde gördükleri her polis ve jandarma ile onların varlığını simgeleyen araçların vatandaşlara güven verdiğini vurgulayan Erdoğan, yeni araçların zehir tacirleri ve şehir eşkıyalarıyla mücadele başta olmak üzere güvenlik ve asayiş faaliyetlerinin başarılı şekilde ifasında yardımcı olacağına inandığını kaydetti.

Erdoğan, bu araçların, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Hayırseverlere de teşekkür eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Güvenlik hizmetlerinin etkinliğinde vatandaşlarımızın katkısı çok önemlidir. Millet güvenlik kuvvetlerimize hakkıyla sahip çıkarsa az gayretle büyük mesafe alınır. Çözülmez denilen sorunlar kolayca çözülür. Aşılmaz denilen engeller kolayca aşılır. Yapılmaz denilen işler Allah'ın izniyle kolayca başarılır. Diğer türlü ne kadar çok gayret sarf edilse edilsin hedeflenen neticeye ulaşılamaz. Geçmişte biz bunun sıkıntılarını bazı kritik konularda yaşadık. Özellikle terörle mücadelede bir dönem çok vahim hatalar yapıldı. Bu hatalar sorunun daha da büyümesine, daha karmaşık hale gelmesine yol açtı. Devlet ile vatandaş arasındaki bağ maalesef zarar gördü, yıprandı. Bunun sancısını ise halkımızla birlikte görevini en güzel şekilde yapmaya çalışan güvenlik kuvvetlerimiz çekti. Kendini hukukun, kanunların ve vatandaşın üstünde gören kimi odakların yanlış uygulamalarından dolayı hepimiz ciddi zorluklarla karşılaştık. Güç zehirlenmesi yaşayan bir avuç kibir abidesinin yanlışlarının faturasını millet ve devlet olarak birlikte ödedik."

(Sürecek)