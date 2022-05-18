Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İttifakın faaliyetlerine fiilen en çok desteği veren ülkeler başında geliyoruz ama bu her teklife sorgusuz, sualsiz 'evet'...
AA - Zehra Aydın Turapoğlu - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İttifakın faaliyetlerine fiilen en çok desteği veren ülkeler başında geliyoruz ama bu her teklife sorgusuz, sualsiz 'evet' diyeceğimiz anlamına gelmiyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İttifakın faaliyetlerine fiilen en çok desteği veren ülkeler başında geliyoruz ama bu her teklife sorgusuz, sualsiz 'evet' diyeceğimiz anlamına gelmiyor"
AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Politika