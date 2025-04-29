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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İtalya ile savunma sanayii alanında önemli ilerleme kaydeden iş birliğimizi, yeni ortaklıklar ve projelerle güçlendirmeye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İtalya ile savunma sanayii alanında önemli ilerleme kaydeden iş birliğimizi, yeni ortaklıklar ve projelerle güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İtalya ile savunma sanayii alanında önemli ilerleme kaydeden iş birliğimizi, yeni ortaklıklar ve projelerle güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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