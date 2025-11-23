Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda işbirliğini ilerletmek için atılan adımların süreceğini, ilişkilerin derinleştirilmesinin iki ülkeye de kazandırmaya devam edeceğini ifade etti.

Gazze'de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaret eden Erdoğan, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye'nin bunu sağlamak için gayret gösterdiğini vurguladı.

Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın tesisi için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını, İstanbul müzakerelerinin canlandırılmasının da barış için kapı aralayabileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İtalya'nın Libya hükümetiyle işbirliği sürecinin ilerletilmesinin önemli olduğunu belirtti.