Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya ile imzalanan üçlü muhtıra) Muhtırada kayıtlı hususların uygulamasını titizlikle takip edecek,...
AA - Mehmet Tosun - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya ile imzalanan üçlü muhtıra) Muhtırada kayıtlı hususların uygulamasını titizlikle takip edecek, adımlarımızı buna göre atacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya ile imzalanan üçlü muhtıra) Muhtırada kayıtlı hususların uygulamasını titizlikle takip edecek, adımlarımızı buna göre atacağız."
AA / Mehmet Tosun - Politika