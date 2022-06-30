Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya ile imzalanan üçlü muhtıra) Muhtırada kayıtlı hususların uygulamasını titizlikle takip edecek,... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya ile imzalanan üçlü muhtıra) Muhtırada kayıtlı hususların uygulamasını titizlikle takip edecek, adımlarımızı buna göre atacağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya ile imzalanan üçlü muhtıra) Muhtırada kayıtlı hususların uygulamasını titizlikle takip edecek, adımlarımızı buna göre atacağız." AA / Mehmet Tosun - Politika Recep Tayyip Erdoğan Finlandiya İsveç Politika Haberler

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