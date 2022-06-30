Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları bağlamında yaşananlar, Türkiye'nin terör konusundaki kırmızı çizgilerini...
AA - Barış Gündoğan - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları bağlamında yaşananlar, Türkiye'nin terör konusundaki kırmızı çizgilerini ortaya koymuştur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları bağlamında yaşananlar, Türkiye'nin terör konusundaki kırmızı çizgilerini ortaya koymuştur."
AA / Barış Gündoğan - Politika