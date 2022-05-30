Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, bu ülkelerin NATO üyelerince yapılacak terörle mücadele operasyonlarına destek vermelerini arzu etmektedir. Terör tüm üye ülkelere tehdit oluşturmaktadır ve aday ülkelerin örgüte katılmadan önce bu gerçeği kabul etmeleri gerekmektedir. Gerekli adımları atmamaları halinde Türkiye bu konudaki duruşunu değiştirmeyecektir."

Erdoğan: " İsveç ve Finlandiya'nın müttefik olmak istedikleri devletlerin güvenlik kaygıları ve hassasiyetleri konusunda göstereceği tavır Türkiye'nin de bu ülkeleri ne kadar müttefik olarak görmek isteyeceğini belirleyecektir"

İhlas Haber Ajansı / Politika