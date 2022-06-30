Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya) Öncelikle PKK, YPG, PYD, FETÖ, bunların silinip atılması lazım. Bunlarla ilgili yasal düzenlemeleri bir... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya) Öncelikle PKK, YPG, PYD, FETÖ, bunların silinip atılması lazım. Bunlarla ilgili yasal düzenlemeleri bir an önce bitirmeleri lazım." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya) Öncelikle PKK, YPG, PYD, FETÖ, bunların silinip atılması lazım. Bunlarla ilgili yasal düzenlemeleri bir an önce bitirmeleri lazım." AA / Barış Gündoğan - Politika Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsveç ve Finlandiya) Öncelikle PKK, YPG, PYD, FETÖ, bunların silinip atılması lazım. Bunlarla ilgili yasal düzenlemeleri bir... - Haberler

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