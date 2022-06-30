Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya) Öncelikle PKK, YPG, PYD, FETÖ, bunların silinip atılması lazım. Bunlarla ilgili yasal düzenlemeleri bir...
AA - Barış Gündoğan - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya) Öncelikle PKK, YPG, PYD, FETÖ, bunların silinip atılması lazım. Bunlarla ilgili yasal düzenlemeleri bir an önce bitirmeleri lazım."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya) Öncelikle PKK, YPG, PYD, FETÖ, bunların silinip atılması lazım. Bunlarla ilgili yasal düzenlemeleri bir an önce bitirmeleri lazım."
AA / Barış Gündoğan - Politika