Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya) Öncelikle PKK, YPG, PYD, FETÖ, bunların silinip atılması lazım. Bunlarla ilgili yasal düzenlemeleri bir... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya) Öncelikle PKK, YPG, PYD, FETÖ, bunların silinip atılması lazım. Bunlarla ilgili yasal düzenlemeleri bir...

AA - Barış Gündoğan - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsveç ve Finlandiya) Öncelikle PKK, YPG, PYD, FETÖ, bunların silinip atılması lazım. Bunlarla ilgili yasal düzenlemeleri bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya) Öncelikle PKK, YPG, PYD, FETÖ, bunların silinip atılması lazım. Bunlarla ilgili yasal düzenlemeleri bir an önce bitirmeleri lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya) Öncelikle PKK, YPG, PYD, FETÖ, bunların silinip atılması lazım. Bunlarla ilgili yasal düzenlemeleri bir an önce bitirmeleri lazım."

AA / Barış Gündoğan - Politika

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