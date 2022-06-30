Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç, Türkiye, Finlandiya üçlü muhtırası) Bu muhtıra Türkiye ve milletimiz açısından zorlu müzakere sürecinden sonra elde... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç, Türkiye, Finlandiya üçlü muhtırası) Bu muhtıra Türkiye ve milletimiz açısından zorlu müzakere sürecinden sonra elde...

AA - Ferdi Türkten - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsveç, Türkiye, Finlandiya üçlü muhtırası) Bu muhtıra Türkiye ve milletimiz açısından zorlu müzakere sürecinden sonra elde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç, Türkiye, Finlandiya üçlü muhtırası) Bu muhtıra Türkiye ve milletimiz açısından zorlu müzakere sürecinden sonra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İsveç, Türkiye, Finlandiya üçlü muhtırası) Bu muhtıra Türkiye ve milletimiz açısından zorlu müzakere sürecinden sonra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir"

AA / Ferdi Türkten - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Finlandiya Türkiye İsveç Politika Haberler

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