Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç, Türkiye, Finlandiya üçlü muhtırası) Bu muhtıra Türkiye ve milletimiz açısından zorlu müzakere sürecinden sonra elde...
AA - Ferdi Türkten - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç, Türkiye, Finlandiya üçlü muhtırası) Bu muhtıra Türkiye ve milletimiz açısından zorlu müzakere sürecinden sonra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İsveç, Türkiye, Finlandiya üçlü muhtırası) Bu muhtıra Türkiye ve milletimiz açısından zorlu müzakere sürecinden sonra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir"
AA / Ferdi Türkten - Politika