Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'ten iadesi istenen teröristler) Siz teröristleri bize vermeyeceksiniz ama bizden kalkıp NATO üyeliğini isteyeceksiniz"
AA - İsmail Çimen - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'ten iadesi istenen teröristler) Siz teröristleri bize vermeyeceksiniz ama bizden kalkıp NATO üyeliğini isteyeceksiniz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İsveç'ten iadesi istenen teröristler) Siz teröristleri bize vermeyeceksiniz ama bizden kalkıp NATO üyeliğini isteyeceksiniz"
AA / İsmail Çimen - Politika