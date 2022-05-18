Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;(İsveç'ten iadesi istenen teröristler) Siz teröristleri bize vermeyeceksiniz ama bizden kalkıp NATO üyeliğini isteyeceksiniz&quot; - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'ten iadesi istenen teröristler) Siz teröristleri bize vermeyeceksiniz ama bizden kalkıp NATO üyeliğini isteyeceksiniz"

AA - İsmail Çimen - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsveç'ten iadesi istenen teröristler) Siz teröristleri bize vermeyeceksiniz ama bizden kalkıp NATO üyeliğini isteyeceksiniz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç'ten iadesi istenen teröristler) Siz teröristleri bize vermeyeceksiniz ama bizden kalkıp NATO üyeliğini isteyeceksiniz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İsveç'ten iadesi istenen teröristler) Siz teröristleri bize vermeyeceksiniz ama bizden kalkıp NATO üyeliğini isteyeceksiniz"

AA / İsmail Çimen - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, İsveç, Politika, Haberler

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