Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsveç ne yapıyor ne ediyor onu da takip ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsveç ne yapıyor ne ediyor onu da takip ediyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsveç ne yapıyor ne ediyor onu da takip ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Gazetecilerin " İsveç'in NATO üyeliği konusunda takdir Meclis'in dediniz. Yarın komisyonda olacak fakat İsveç'ten halen terörle mücadele konusunda somut adım göremedik" şeklindeki sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bizimki komisyonda. Bir taraftan plan bütçe çalışmalarımız var. İsveç ne yapıyor ne ediyor onu da takip ediyoruz" dedi. - ANKARA