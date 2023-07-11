Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyeliğini destekledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi marjında bir araya geldi. Zirve sonrası yapılan açıklamada, tarafların İsveç'in NATO üyesi olması konusunda anlaştığı ve üyelik protokolünün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağı belirtildi.