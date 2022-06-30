Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsveç'in 73 teröristi teslim etmesi) Daha önce 60 teröristin iadesi konusunda bazı müzakerelerdeydiler. - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsveç'in 73 teröristi teslim etmesi) Daha önce 60 teröristin iadesi konusunda bazı müzakerelerdeydiler.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, '(İsveç'in 73 teröristi teslim etmesi) Daha önce 60 teröristin iadesi konusunda bazı müzakerelerdeydiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsveç'in 73 teröristi teslim etmesi) Daha önce 60 teröristin iadesi konusunda bazı müzakerelerdeydiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "( İsveç'in 73 teröristi teslim etmesi) Daha önce 60 teröristin iadesi konusunda bazı müzakerelerdeydiler. Şimdi ise bunu 73'e çıkardılar bu müzakereler esnasında. Bu verdikleri sözü yerine getirecekler mi takipçisi olacağız" dedi. - MADRİD

İhlas Haber Ajansı / Politika

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