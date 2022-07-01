Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası soruları yanıtladı: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin, "Tabii bunu bazıları üyelik olarak ifade ediyorlar ancak bu, bir davet sürecidir. Bizler bu davete şu anda ne yaptık? 'Evet' demiş olduk." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "NATO'daki İsveç-Finlandiya görüşmeleri, uluslararası medyada Türkiye'nin zaferi olarak nitelendirildi. The Economist, 'Recep Tayyip Erdoğan eve zaferle dönüyor.' ifadesini kullandı. Sizin değerlendirmenizi rica ediyorum." şeklindeki ifadelerinin ardından Erdoğan, "Son bu NATO Zirvesi, gerçekten ülkemizin özellikle terörle mücadele, bunun yanında diğer NATO ülkeleriyle olan birlikteliği ve tabii son olarak önümüze getirilen İsveç-Finlandiya üyeliği konusu. Tabii bunu bazıları üyelik olarak ifade ediyorlar ancak bu, bir davet sürecidir. Bizler bu davete şu anda ne yaptık? 'Evet' demiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Bu davetin bazı şartlarının olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu şartlarımızı da ne yaptık? Sözleşmenin içerisine yerleştirdik ve bu sözleşmeyle birlikte de NATO Zirvesi'ne gittiğimizde ilk gün dörtlü bir görüşme gerçekleştirdik. Zaten bir gün önce de yine görevli arkadaşlarımız bu çalışmaları yaptılar ve bu çalışmalar da önümüze geldi fakat liderler olarak yaptığımız görüşmeden sonra dedik ki: 'Bu arkadaşlarımız tekrar bir görüşmeyi devam ettirsinler.' Tekrar bir görüşme yaptılar ve o görüşmeden sonra da bizler bu sözleşmenin içerisine girmesi gereken, özellikle teröre ve teröristlere yönelik şartlarımızı koyduk. Bu şartlar kabul edildi." diye konuştu.

"Bu, bizim kırmızı çizgimizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar Avrupa Birliği'nin bu işi hep PKK ile geçiştirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Biz ise 'Hayır' dedik. 'Artık bu, PKK'yla kabul edilebilecek bir terör mücadelesi değildir. Şimdi buraya PYD, YPG ve FETÖ terör örgütlerini de bu sözleşmenin içerisine yerleştirmemiz gerekiyor.' Tabii biraz böyle yan çizmeye filan kalktılar ama biz kendilerine dedik ki: 'Bu, bizim kırmızı çizgimizdir. Dolayısıyla bunu eğer kabul etmeyecek olursanız buradan kesinlikle bu anlaşmaya 'Evet' diyemeyiz. Bu şekilde dönersiniz.' Sonra tekrar görüşmeler devam etti. Sonunda kabul ettiler. ve bunun tabii şimdi yazılı metne girmiş olması, hele hele bir NATO sözleşmesinin mutabakat zaptının içerisine, özellikle PKK'nın dışında YPG, PYD ve FETÖ terör örgütü olarak bunun yerleşmiş olması, bizim bu süreçten nasıl bir başarıyla çıktığımızın en güzel ifadesidir. Onun için de tabii söylediğiniz bu dergiler, uluslararası camiada etkinliği, yetkinliği olan dergiler de bunu bu şekilde kayda geçmiş oldular. İşin gerçeği de budur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde 2-3 dakikalık, görüntülü olarak terörle mücadeleyi, Türkiye'deki terör gösterilerini, aynı zamanda Avrupa'nın değişik ülkelerindeki terör örgütlerinin gösterilerini de yayına geçirdiklerini kaydederek, NATO ülkelerinin de bunları görüntülü seyretme imkanı bulduklarını anlattı.

Bütün bunları her şeyiyle dağıttıkları belgeler ve flaş belleklerle onlara "Alın, bakın, görün." dediklerini kaydeden Erdoğan, "Bu bakımdan da gerçekten bu, bizim oradaki mücadelemizin adeta bir zaferle neticelenmesi oldu." şeklinde konuştu.

(Sürecek)