Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç devlet televizyonunda terörist liderlerin söyleşisi yayınlandığı sürece, bunlara buyurun NATO'ya girin diyemeyiz. - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç devlet televizyonunda terörist liderlerin söyleşisi yayınlandığı sürece, bunlara buyurun NATO'ya girin diyemeyiz.
AA - Mehmet Tosun - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç devlet televizyonunda terörist liderlerin söyleşisi yayınlandığı sürece, bunlara buyurun NATO'ya girin diyemeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç devlet televizyonunda terörist liderlerin söyleşisi yayınlandığı sürece, bunlara buyurun NATO'ya girin diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için de geçerli"
AA / Mehmet Tosun - Politika