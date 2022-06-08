Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç devlet televizyonunda terörist liderlerin söyleşisi yayınlandığı sürece, bunlara buyurun NATO'ya girin diyemeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç devlet televizyonunda terörist liderlerin söyleşisi yayınlandığı sürece, bunlara buyurun NATO'ya girin diyemeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç devlet televizyonunda terörist liderlerin söyleşisi yayınlandığı sürece, bunlara buyurun NATO'ya girin diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için de geçerli" AA / Mehmet Tosun - Politika Recep Tayyip Erdoğan Finlandiya İsveç Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsveç devlet televizyonunda terörist liderlerin söyleşisi yayınlandığı sürece, bunlara buyurun NATO'ya girin diyemeyiz. - Haberler

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