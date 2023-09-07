Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Büyükelçisi Malena Mard'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Büyükelçisi Malena Mard'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Büyükelçisi Malena Mard'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde İsveç Büyükelçisi Malena Mard, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Mard'ın bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika