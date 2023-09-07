Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Büyükelçisi Malena Mard'ı kabul etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Büyükelçisi Malena Mard'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Büyükelçisi Malena Mard'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde İsveç Büyükelçisi Malena Mard, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Mard'ın bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan İsveç Politika Haberler

title