Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi öncesinde İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarına İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesiyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katılımıyla planlanan üçlü toplantı başladı. Stoltenberg, geçtiğimiz günlerde İsveç'in NATO üyeliğine yönelik yaptığı açıklamada, 'Bu sürecin bir sonraki adımı olarak pazartesi günü Vilnius'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Kristersson ile bir toplantı düzenleyeceğim' demişti.