Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe temaslar! Önce NATO Genel Sekreteri, ardından İsveç Başbakanı ile görüştü - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe temaslar! Önce NATO Genel Sekreteri, ardından İsveç Başbakanı ile görüştü

AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe temaslar! Önce NATO Genel Sekreteri, ardından İsveç Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki İskandinav ülkesinin olası NATO üyeliği konusunda önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, daha sonra İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, iki ülkenin PKK/PYD/YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması konusunda taleplerini yinelerken, Stoltenberg ise görüşme sonrası müzakerelerin önümüzdeki hafta Brüksel ve Madrid'de devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine dair hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayisi ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini vurguladı.

Stoltenberg ise "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvurularını görüştüm. Önümüzdeki hafta Brüksel ve Madrid'de müzakerelere devam etme konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stoltenberg'in ardından İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç'in NATO üyelik talebine dair hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç'in terörle mücadele gibi Türkiye için önem arz eden temel konularda adım atması gerektiğini yineledi. İsveç'in terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu noktada İsveç'ten Türkiye'nin endişelerini giderecek elle tutulur bir açılım görmediklerini ifade etti.

Silah ambargosu ve savunma sanayisi sektörüne yönelik yasal ve fiili kısıtlamaların kaldırılmasının yanı sıra iade ve sınır dışı taleplerinin karşılanmasını da beklediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün bu hususlarda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek istediklerini kaydetti.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Politika

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