Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstismar siyasetinin sonu geldi, 31 Mart'ta hizmet belediyeciliği yükselecek"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 'İstismar siyasetinin sonu geldi, 31 Mart'ta hizmet belediyeciliği yükselecek' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstismar siyasetinin sonu geldi, 31 Mart'ta hizmet belediyeciliği yükselecek"
ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstismar siyasetinin sonu geldi, 31 Mart'ta hizmet belediyeciliği yükselecek" dedi.