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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstismar siyasetinin sonu geldi, 31 Mart'ta hizmet belediyeciliği yükselecek"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 'İstismar siyasetinin sonu geldi, 31 Mart'ta hizmet belediyeciliği yükselecek' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstismar siyasetinin sonu geldi, 31 Mart'ta hizmet belediyeciliği yükselecek"

ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstismar siyasetinin sonu geldi, 31 Mart'ta hizmet belediyeciliği yükselecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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