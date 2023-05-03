Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstiklal mücadelesini başlatanlar, mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını 14 Mayıs'ta tarihin tozlu raflarına atacaktır."

"Trabzon Kandil'den sevilmez, Pensilvanya'dan sevilmez, Londra'dan sevilmez"

TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Kandil'den, Pensilvanya'dan, Londra'dan sevilemeyeceğini belirterek "Trabzon işte burada sevilir. İşte bu meydanda sevinir. Fatih'in torunları 1453'den 1461'den rahatsızlık duyanlarla aynı masaya oturanlara cevabı 14 Mayıs'ta verecektir. Şehit Eren Bülbül'ün, şehit Ahmet Çamur'un hemşehrileri, terör örgütlerinin desteğiyle yelkenlerini şişirenlere 14 Mayıs'ta gereken cevabı verecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon ile Gümüşhane arasında yapımı tamamlanan 2x14,5 km uzunluğu ile Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun çift tüplü tüneli olan yeni Zigana Tüneli'nin açılışını gerçekleştirmek üzere bugün Rize programının ardından helikopterle Trabzon'a geldi.

Atatürk Alanı'nı dolduran Trabzonlular'a seslenen Erdoğan, kendisini Trabzon'un bir evladı olarak gördüğünü ifade ederek "Trabzon büyük şehir, doyamadım tadına. Uzaktan sevmek olmaz, gel yakına yakına. Bunun için her fırsatta Trabzon'a geliyoruz. Çünkü hem geçmişimizde hem kalbimizde kendimizi bu şehrin evladı olarak görüyoruz. Ama bu şehri de bu ülkeyi de sevmek öyle lafla olmaz. Hele hele boş vaatlerle yalanda dolanla devleti küresel şer odaklarının kuyruğuna bağlamak taahhütlüyle sevmek asla olmaz. Sevmek hizmetle olur. Sevmek enerjiden savunmaya dış politikadan otomotiv sanayine kendi göbeğini kesmekle olur. Sevmek milletimizin yüzyıllık hasretin dindirmekle olur. Sevmek Türkiye yüzyılını inşa etmekle olur. Sevmek bize toprakları vatan yapanların mirasına sahip çıkmakla o mirasını yaşatmakla ihya etmekle olur. Trabzon Kandil'den sevilmez, Pensilvanya'dan sevilmez, Londra'dan sevilmez. Trabzon işte burada sevilir. İşte bu meydanda sevinir. Fatih'in torunları 1453'den 1461'den rahatsızlık duyanlarla aynı masaya oturanlara cevabı 14 Mayıs'ta verecektir. Şehit Eren Bülbül'ün, şehit Ahmet Çamur'un hemşerileri, terör örgütlerinin desteğiyle yelkenlerini şişirenlere 14 Mayıs'ta gereken cevabı verecektir" şeklinde konuştu.

Konuşmasında Trabzon türküsüne atıfta bulunan Erdoğan, "Ne diyor o güzel Trabzon türküsünde. 'Sen bu yaylaları yaylayamazsın, derindir gölleri boylayamazsın'. 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu ve avanesine bu yaylalarda yaylayamayacaklarını gösteriyor musun Trabzon ' Ağasıyla, paşasıyla, örgütçüsüyle, mandacısıyla, tefecisiyle, bunları 14 Mayıs'ta sandığa gömüyor musun Trabzon ' Van'da terör örgütünün işaretiyle, bez parçaları ile sloganlarını devletine meydan okuyanları ve onlara el sallayanları sandığa gömüyor muyuz Trabzon. İşte benim yol arkadaşlarım. İşte her gelişimde kalbimi bıraktığım Trabzon bu" diye konuştu.

"Karadeniz limanlarıyla ülkemizin güneyi arasında yeni bir soluk borusu açıyoruz"

Açılışını yapmak üzere geldiği Zigana Tüneli'nin dünyanın 3., Avrupa'nın ve ülkemizin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olarak inşa edildiğini hatırlatan Erdoğan "Trabzon ile Gümüşhane arasındaki bu tünelle Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya oradan İran ve Ortadoğu'ya yani tarihi İpekyolu'na bağlıyoruz. Bu tünelin tasarımı projesi inşası tamamen kendi mühendislerimize aittir. Zigana dağını geçilmez olmaktan çıkartan bu tünel bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden birisi olacaktır. Vakitten, akaryakıttan, karbon salınımından sağlayacağı faydalar yanında bu tünelle Karadeniz limanlarıyla ülkemizin güneyi arasında yeni bir soluk borusu açıyoruz. Karşımızdaki masanın ömrü boyunca yaptığı bütün işlerin hepsini üst üste koyun sonra da onla, yüzle çarpın emin olun bir Zigana tüneli etmez. Tünelimizle birlikte Maçka kara-hava yolunu da açıyoruz. Yaklaşık 8 milyar 150 milyon liralık yatırım olan tünelimiz ile 6 milyar 150 milyon liralık bir yatırım olan Maçka kara-hava yolumuzun bölgemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon şehir içi trafiğini rahatlatan Kanuni Bulvarı'nın büyük bölümünün hizmete açıldığını, projenin kalan kısımlarını da en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını belirterek Güney Çevre yolu ile Trabzon'a yeni havalimanının müjdesini verdi. Erdoğan, "Unutmayın bizim için asıl olan kazanılmadık gönül bırakmamaktır gerisi Allah'ın izniyle muhakkak gelecektir. Bu konuda ben sizlere güveniyorum gençler. Eğer bunu yapmazsak ve seçimde bir kazaya yol açarsak evlatlarımızın elleri bir ömür boyu yakamızda olur onu da bilin" ifadelerini kullandı.