Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstihdamımızla, üretimimizle, ihracatımızla dolu dizgin hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürüyoruz" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstihdamımızla, üretimimizle, ihracatımızla dolu dizgin hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürüyoruz"

Toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışa katılan vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşması Toplu açılış törenine katılan vatandaşlar ORDU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da toplu açılış töreninde konuştu.

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Toplu açılış töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışa katılan vatandaşları selamlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşması

Toplu açılış törenine katılan vatandaşlar ORDU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da toplu açılış töreninde konuştu.(1)

AA / Atakan Çıtlak - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Ordu Politika Haberler

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