Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstihdamımızla, üretimimizle, ihracatımızla dolu dizgin hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürüyoruz"
Toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışa katılan vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşması Toplu açılış törenine katılan vatandaşlar ORDU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da toplu açılış töreninde konuştu.
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Toplu açılış töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışa katılan vatandaşları selamlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşması
Toplu açılış törenine katılan vatandaşlar ORDU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da toplu açılış töreninde konuştu.(1)
AA / Atakan Çıtlak - Politika