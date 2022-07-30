Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstihdamımızla, üretimimizle, ihracatımızla dolu dizgin hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürüyoruz" Toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışa katılan vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşması Toplu açılış törenine katılan vatandaşlar ORDU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da toplu açılış töreninde konuştu. Toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışa katılan vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşması Toplu açılış törenine katılan vatandaşlar ORDU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da toplu açılış töreninde konuştu.(1) Politika AA / Atakan Çıtlak Recep Tayyip Erdoğan Ordu Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstihdamımızla, üretimimizle, ihracatımızla dolu dizgin hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürüyoruz' - Haberler

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