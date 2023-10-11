Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yeni şehirlerle milletimizi gerçek belediyecilikle tanıştırana kadar bize durmak,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yeni şehirlerle milletimizi gerçek belediyecilikle tanıştırana kadar bize durmak, duraksamak yok."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yeni şehirlerle milletimizi gerçek belediyecilikle tanıştırana kadar bize durmak, duraksamak yok." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika