Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un fetih ve Fatih ruhundan koparılmasına göz yummayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'un fetih ve Fatih ruhundan koparılmasına göz yummayacağız. Birileri hala kabullenemeseler de İstanbul Türk'tür, İstanbul Müslüman'dır. Allah'ın izniyle ebediyen öyle kalacaktır." - ANKARA