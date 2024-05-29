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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un fetih ve Fatih ruhundan koparılmasına göz yummayacağız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Türk ve Müslüman kimliğinin korunacağını belirterek, İstanbul'un fetih ve Fatih ruhundan koparılmasına göz yummayacaklarını söyledi. Erdoğan, İstanbul'un Allah'ın izniyle ebediyen Türk ve Müslüman olarak kalacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'un fetih ve Fatih ruhundan koparılmasına göz yummayacağız. Birileri hala kabullenemeseler de İstanbul Türk'tür, İstanbul Müslüman'dır. Allah'ın izniyle ebediyen öyle kalacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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