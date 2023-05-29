Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünü tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümü dolayısıyla bir tebrik mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yıl dönümünü tebrik ediyorum. Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle yad ediyorum." - ANKARA
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika