Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetmeye tahammülü kalmadı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetmeye artık tahammülünün kalmadığını belirtti. İstanbul'un hızla gelişmesi ve sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, önemli projelerin hayata geçirilmesi için çalışmaların hızlandırılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetmeye artık tahammülünün kalmadığını çok net görebiliyoruz" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika