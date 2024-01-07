Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetmeye tahammülü kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetmeye artık tahammülünün kalmadığını çok net görebiliyoruz" dedi. - İSTANBUL