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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetmeye tahammülü kalmadı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetmeye artık tahammülünün kalmadığını belirtti. İstanbul'un hızla gelişmesi ve sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, önemli projelerin hayata geçirilmesi için çalışmaların hızlandırılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetmeye artık tahammülünün kalmadığını çok net görebiliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul İstanbul Politika Haberler

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