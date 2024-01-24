Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'u yeniden hak ettiği vizyona kavuşturmak için artık gün sayıyoruz."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un yeniden hak ettiği vizyona kavuşması için çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti. Erdoğan, İstanbul'un tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak modern bir şehir olması için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'u yeniden hak ettiği vizyona kavuşturmak için artık gün sayıyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika