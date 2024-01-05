Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde geri kalmışlığı, altyapı ve hizmet eksikliğini nasıl ortadan kaldırdıysak, çöp, çamur, çukur, bu pisliklerden, bu İstanbul'umuzu nasıl temizlediysek, Allah'ın izniyle 31 Mart itibarıyla yeniden adımları atacak ve İstanbullunun vereceği emaneti merkezi yönetimle beraber yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.

6 bin 992 polisin göreve başlaması ile bin 573 yeni aracın hizmete alım töreni Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü atama ve araç takviyesiyle İstanbul Emniyeti'nin Avrupa ülkelerinin ordularından daha büyük insan gücüne ulaştığını belirterek, "İstanbul'da görev yapan emniyet teşkilatı mensubu sayımız 56 bin 607'ye, araç sayımız da 8 bin 894'e yükseliyor. Hem personel hem araç bakımında güçlenen İstanbul emniyetimiz, dünyanın en büyük ve önemli metropollerinden olan şehrimize daha iyi hizmet edecektir. Temelini önümüzdeki aylarda atacağımız Hasdal'daki yeni binasına taşınmasıyla İstanbul emniyetimizin hizmet kalitesinin inşallah daha da yükseleceğine inanıyorum. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün terörle, uyuşturucuyla, organize suç örgütleriyle, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede gösterdiği başarıları yakından takip ediyoruz. Pek çok ülkenin nüfusundan daha fazla sayıda insanın yaşadığı Avrupa'nın, Asya'nın ve Afrika'nın kavşak noktası olan İstanbul'un güvenliği bizim için hayati öneme sahiptir. Bugünkü atamalar ve araç takviyesiyle İstanbul emniyetimiz Avrupa ülkelerinin tamamının bırakınız polisini, ordularından bile neredeyse daha büyük bir insan gücüne ulaşmıştır. Konumuyla, güzellikleriyle, ticaretiyle, turizmiyle ülkemizin kalbi mesabesindeki İstanbul'un huzurunu güvence altına almak için ne yapsak azdır" dedi.