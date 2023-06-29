Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Teşkilatı ile Bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan, canlı bağlantıyla AK Parti İstanbul Teşkilatı ile bayramlaştı. Erdoğan, bayram konuşmasında İsveç'te yapılan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı ve düşünce özgürlüğü kılıfı altında buna izin verenleri eleştirdi. Ayrıca, terör örgütleriyle ve İslam düşmanlığıyla mücadele edileceğini vurguladı.

Erdoğan yaptığı konuşmada, "Bayramın ilk günü mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan alçak saldırı bunlardan biridir. Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında buna izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar da emellerine ulaşamayacaktır" dedi.

"21 yıllık tecrübeyi ilk günkü heyecanla birleştirerek ülkemize ve milletimize hizmet yoluculuğumuza devam edeceğiz" diyen Erdoğan, " '94 ruhunu' dirilterek şehirlerimize karabasan misali çöken fetret devrine son vereceğiz. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya başta olmak üzere hizmetsizlik girdabında sürüklenen tüm şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştıracağız" ifadelerini kullandı.