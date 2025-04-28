Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul, sizin siyasi ikbal heveslerinize kurban edilecek bir şehir değildir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " İstanbul, sizin siyasi ikbal heveslerinize kurban edilecek bir şehir değildir. İstanbul'un; ihmali, gevşekliği, umursamazlığı, bilhassa kentsel dönüşüm projelerinde marjinal çevrelerin kaprislerini kaldıracak lüksü yoktur. Artık bahane değil, çözüm üretme vaktidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 18 Nisan Cuma günü İstanbul'da, Filistin'i destekleyen parlamentolar grubuyla bir araya geldiklerini hatırlatarak, "Türkiye'nin Filistin davasına verdiği destek, tüm dünyanın malumudur. Bunu da en iyi ve en yakından Filistinli kardeşlerimiz bilir. Daha düne kadar Filistin direnişine 'terörizm' diyenlerin hükümetimizin Filistin politikasına yönelttikleri eleştirilerin hiçbir kıymeti olamaz. Onların ne müktesebatı ne de siyasi tarihleri bizim duruşumuzu anlamaya yetmez. Filistinlilerin özellikle de Gazzeli mazlumların şanlı mücadelesi yolsuzluk iddialarına alet edilemeyecek kadar temiz bir mücadeledir" dedi.

'BARIŞ VE İSTİKRAR İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Kudüs ve Batı Şeria gibi Gazze'nin de Filistin halkının olduğunu ifade ederek, "Gazzeli kardeşlerimiz doğdukları topraklarda ilelebet yaşamaya inşallah devam edecektir. Filistin halkı teslim olmayacağını, vatanlarını terk etmeyeceğini, zalime hiçbir şekilde boyun eğmeyeceğini tüm imkansızlıklara, tüm barbarlıklara rağmen defalarca göstermiştir. 18 aydır Gazze, son yüz yılın en acımasız katliamlarının yanı sıra tüm insanlığın yüz akı olacak destansı bir direnişe de sahne olmaktadır. Daha fazla kan dökerek, daha fazla çocuk öldürerek, insanları aç, susuz, ilaçsız bırakarak varılabilecek hiçbir yer olmadığı artık görülmelidir. Herkes aklını başına toplamalı ve bölgemizin istikrarı için açılan fırsat pencerelerini hoyratça heba etmemelidir. Biz bunu istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Neyi söylüyorsak da bölgemizdeki tüm halkların huzuru, güvenliği ve barış içinde bir arada yaşaması için söylüyoruz. Bundan sonra da barış ve istikrar için çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

'SAĞLIKTA HİZMET ÇITAMIZI SÜREKLİ YUKARI TAŞIYORUZ'

İstanbul'da Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Hastanemizin, ilçemize ve İstanbul'umuza tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. 400 yataklı bu yeni hastanemizin hizmete girmesiyle, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yatak kapasitesini 900'e yükseltmiş olduk. 2025 yılı sonunda, kamuya ait 10 bin 582 yatağı daha İstanbulluların istifadesine sunacağız. Planlama aşamasında olan 16 bin yatak kapasiteli 23 sağlık tesisini de yakın zamanda İstanbul'umuza kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde 37 bin 417 yataklı 25 şehir hastanesini tamamlayıp, hizmete açtıklarını belirterek, "11 şehir hastanemizin inşası halen sürüyor. İhale, proje ve arsa sürecindekiler de bittiğinde, yaklaşık 60 bin yatak kapasiteli 45 şehir hastanemizi milletimizin hizmetine vermiş olacağız. İstanbul halkına hizmet edecek sağlık tesislerinin yollarını dahi açmaktan aciz zihniyete rağmen, sağlıkta hizmet çıtamızı sürekli yukarı taşıyoruz" dedi.

'NÜFUS MESELESİ, BEKA SORUNUNA DÖNÜŞMEKTEDİR'

Türkiye'nin nüfus artış hızının kritik bir kavşakta olduğunu söyleyen Erdoğan, "Sağlık Bakanlığımızın 'normal doğumu' teşvik eden çalışmalarıyla ilgili muhalefetin ve marjinal örgütlerin saldırgan söylemlerine prim vermiyoruz. Çoğu ideolojik takıntılardan kaynaklı eleştirilerin hiçbir bilimsel temelinin olmadığını, onlar da gayet iyi biliyor ama böyle bir konuyu dahi istismar etmekten çekinmiyorlar. Bakın burada tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum: Türkiye, nüfus artış hızı bakımından kritik bir kavşağa gelmiştir. Muhalefet, buna önem vermiyor olabilir. Muhalefet, absürt argümanlarla bunu sulandırmak istiyor da olabilir. Ancak nüfus meselesi, milletimiz açısından giderek bir beka sorununa dönüşmektedir. 1,51'e gerileyen doğurganlık hızımız, burun buruna olduğumuz tehdit ve tehlikeyi açıkça otaya koymaktadır. Hiçbir hükümet buna kayıtsız kalamaz, bu tehlikeye gözlerini kapatamaz. Şimdiden tedbir almaz, hatalı uygulamaların üzerine gitmezsek, yarın çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşmamız mukadderdir. Dolayısıyla biz marjinallerin ne dediğine bakmıyoruz ve bakmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, geçen sene 9 Temmuz'da uzaya fırlatılan ve ilk test yayını 17 Şubat'ta yapılan TÜRKSAT 6A'yı, 21 Nisan'da hizmete aldıklarını hatırlatarak, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip TÜRKSAT 6A sayesinde Türkiye'nin, kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülke arasına girdiğini söyledi.

Erdoğan, 22 Nisan gününün dış kabuller bağlamında yoğun geçtiğini ifade ederek, "Türkiye olarak, bölgemizde ve ötesinde yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyoruz. Pakistan ile Hindistan arasında tırmanan gerilimin, daha vahim boyutlara evirilmeden, bir an önce düşürülmesini arzu ediyoruz. Dışişleri Bakanlığımız ve diğer birimlerimizle süreci yakından izliyoruz" dedi. Erdoğan, UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselen Trabzon spor U19 takımına, bu akşam Barcelona U19 ekibiyle oynayacakları final karşılaşmasında da başarılar diledi. Erdoğan, İran'ın Bender Abbas şehrindeki bir limanda cumartesi günü meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere de taziyelerini iletti.

Erdoğan, dış politikadaki yoğun gündeme devam edeceklerini belirterek, "Yarın Türkiye-İtalya 4'üncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısı için İtalya'ya gideceğiz. Hafta sonu da gerek yapımı tamamlanan eserlerin açılışını yapmak, gerekse TEKNOFEST'te gençlerimizin heyecanını paylaşmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacağız. Ziyaretimizde ayrıca Kıbrıs Türkü kardeşlerimize yeni yatırımların, yeni projelerin müjdelerini vereceğiz" dedi.

'1,2 MİLYON İNSANIMIZA TEMAS ETTİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin, "Depremin haberini alır almaz, ilgili bakanlarımızı İstanbul'a gönderdik. Hızla, Türkiye Afet Müdahale Planını devreye aldık. AFAD'ın 148 araç ve 650 personelinin yanı sıra, diğer birimlerimizden 373 araç, 3 bin 138 arama-kurtarma personeli seferber edildi. Toplamda 11 bin 481 arama-kurtarma personeli ve 903 araç hazır duruma getirildi. Ülkemiz genelindeki 27 bölge deposu ile 54 cep depomuzu, ihtiyaçlar için hazır tuttuk. Kızılay'ımız 319 araç, bin 568 personel ile 2 bin 925 gönüllü görevlendirdi. Ayrıca 350 noktada vatandaşlarımıza sıcak çorba ve kumanya dağıtımı yaptı. 3'ü Baykar, 1'i jandarma ve 2'si emniyetimize ait toplam 6 hava aracı gözlem yapmak üzere havalanmıştır. Operatörlerimiz tarafından 136 ilave baz istasyonu devreye alınmıştır. İlk saatlerde oluşan aşırı yoğunluk dışında, iletişimde herhangi bir aksaklık tespit edilmemiştir. Çevre illerdeki belediyelerimiz depremden etkilenen kardeşlerimize destek olmak ve ihtiyaçlarını gidermek için hemen İstanbul'a koşmuştur. 13 ilçe belediyemizin yanı sıra; Sakarya, Konya ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerimizle İstanbul halkının yanında olduk. Her türlü engelleme girişimine rağmen; 1,2 milyon insanımıza bu süreçte temas ettik, yalnız olmadıklarını onlara hissettirdik. Millet Bahçelerimiz de, deprem akşamı, yaşadıkları şok sebebiyle evlerine girmekten çekinen vatandaşlarımıza hizmet vermiştir. Okul, cami, spor tesisi, yurt ve misafirhane gibi alanlarda 200 binin üzerinde vatandaşımızın barınmasını sağladık. Çevre Bakanlığımız, vatandaşlarımızdan gelen ihbarlara göre hasar tespit çalışmalarına süratle başladı.

22 bin 126 bina ve 243 bin 301 bağımsız bölümün hasar tespit çalışması gerçekleştirildi. Buna göre; bin 903 bina ve 28 bin 254 bağımsız bölümün az hasarlı olduğu tespit edildi. Elhamdülillah incelemesi yapılan diğer binalarda bir sıkıntıya rastlanmadı. Aile Bakanlığımız ise toplamda 629 personeliyle, 122 bin vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti sunmuştur. Diğer Bakanlıklarımız da aynı şekilde kendi görev alanlarında, seferberlik ruhuyla İstanbullu vatandaşlarımıza destek olmuşlardır" diye konuştu.

'HATALARDAN DERS ALINMIYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirerek, "Deprem çalışmalarımızı diline dolayan ana muhalefet partisinin genel başkanı, İstanbul'un yolunu ancak 5 gün sonra hatırlayabilmiştir. İstanbullular depremin şokunu atlatmaya çalışırken Sayın Genel Başkan miting yaptı. Daha önce açılan eserleri bir kez daha açtı, ama İstanbul'un derdiyle dertlendiğini gösterecek hiçbir adım atmadı. İstanbul'a da 'dayanışma' için değil; yolsuzluk soruşturmasında ortaya saçılan yeni skandalların üzerine 'bant çekmek' için geldi. Bakın bu, trajik bir durumdur. Bu, milletin gündeminden tamamen kopmak demektir. Görüyoruz ki; tüm dostane uyarılarımıza rağmen, 6 Şubat depremlerinde milletimizi rencide eden hatalardan ders alınmıyor. Bundan, ülkemiz adına üzüntü duyduğumuzu söylemek isterim. Bütün bunları milletimizin de gördüğüne ve not ettiğine inanıyorum" dedi.

'BUGÜN BİR KEZ DAHA HERKESE ELİMİZİ UZATIYORUZ'

23 yılda şehirleri depreme hazırlama noktasında büyük bir mücadele içinde olduklarını söyleyen Erdoğan, "Şayet bu konuda muhalefetin ve marjinal çevrelerin baskılarına teslim olsaydık, çok daha acı verici hadiselerle karşılaşırdık ama biz, milletimizin güvenliği ve huzuru için ne yapmamız gerekiyorsa, onu hayata geçirmekte kararlı davrandık. İnşallah bundan sonra da aynı sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz. Dar gelirli vatandaşlarımızın konut hayalini karartmak için çabalayanlara da buradan sesleniyorum: Hiç kusura bakmayın. İstanbul, sizin siyasi ikbal heveslerinize kurban edilecek bir şehir değildir. İstanbul'un; ihmali, gevşekliği, umursamazlığı, bilhassa kentsel dönüşüm projelerinde marjinal çevrelerin kaprislerini kaldıracak lüksü yoktur. Artık bahane değil, çözüm üretme vaktidir. Hangi konumda olursak olalım, bizim vazifemiz afet kapımızı çalmadan, şehrimizi bir an önce depreme hazır hale getirmektir.

Bunun için el ele vermek, birlikte hareket etmek zorundayız. Enerjimizi birbirimizi yıpratmak için değil, eksiklerimizi süratle gidermek için kullanmalıyız.

Dolayısıyla bugün bir kez daha herkese elimizi uzatıyoruz. Gelin hep beraber omuz omuza verelim, yapı stokumuzu yenilemek için, kentlerimizi depreme dirençli hale getirmek için beraberce çalışalım. Deprem başta olmak üzere doğal afetlere hazırlıkla ilgili konuları gündelik siyasetin geçici tartışmalarının dışında tutalım. Muhalefetten de aklıselimle, basiretle, ülkenin, milletin ve İstanbulluların çıkarlarını önceleyen bir anlayışla davranmasını bekliyoruz" dedi.

Erdoğan, ayrıca, çarşamba günü bin 381 engelli öğretmenin atamasını gerçekleştireceklerini duyurdu.