Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingine gitmek üzere yola çıktı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'ne gitmek için Üsküdar Kısıklı'daki evinden makam aracıyla çıktı. Cumhurbaşkanının geçmesini bir süre yol kenarında bekleyen vatandaşlar Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, yol kenarında bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan "Reis seni yalnız bırakmayacağız", "Dualarımız sizinle Allah yar ve yardımcınız olsun" diyen vatandaşlara " Sağol" diyerek karşılık verdi.Vatandaşların sevgi gösterileri sırasında Cumhurbaşkanlığı korumaları da Erdoğan'ı bekleyen ailelelerin çocuklarına oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbetin ardından, Kısıklı'daki helikopter pistinden Büyük İstanbul Mitingi'nin yapılacağı Atatürk Havalimanı'na hareket etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika