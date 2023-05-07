Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingine giderken vatandaşlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan İstanbul mitingine gitmek için Üsküdar Kısıklı'daki evinden aracıyla çıktı. Yol kenarında bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, sevgi gösterilerine karşılık verdi.