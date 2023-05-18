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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İl Başkanlığındaki İstişare Toplantısına Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İl Başkanlığındaki İstişare Toplantısına Katıldı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının Sütlüce binasındaki istişare toplantısına katıldı. Toplantıda seçim süreci ve 2. tur için konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının Sütlüce binasındaki istişare toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık yaptığı toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının Sütlüce'deki binasında istişare toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen istişare toplantısında seçim süreci ve 2'nci tur için tüm konuların ele alınacağı öğrenildi. Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul Politika Haberler

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