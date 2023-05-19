Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İl Başkanlığındaki toplantıya katıldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının Sütlüce'deki binasındaki istişare toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık yaptığı toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının Sütlüce'deki binasında istişare toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen istişare toplantısında seçim süreci ve 2'inci tur için tüm konuların ele alınacağı öğrenildi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023