Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'dan Azerbaycan'a hareket etti - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'dan Azerbaycan'a hareket etti
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'e katılmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Azerbaycan'a hareket etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'e katılmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Azerbaycan'a hareket etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Azerbaycan ziyareti sırasında eşlik edecek heyet de Azerbaycan'a hareket etti. - İSTANBUL
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