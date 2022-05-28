Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'dan Azerbaycan'a hareket etti - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'dan Azerbaycan'a hareket etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'dan Azerbaycan'a hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'e katılmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Azerbaycan'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'e katılmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Azerbaycan'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Azerbaycan ziyareti sırasında eşlik edecek heyet de Azerbaycan'a hareket etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Sabiha Gökçen cumhurbaşkanı Azerbaycan Politika Haberler

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