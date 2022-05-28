Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'dan Azerbaycan'a hareket etti - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'e katılmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Azerbaycan'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Azerbaycan ziyareti sırasında eşlik edecek heyet de Azerbaycan'a hareket etti. - İSTANBUL

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