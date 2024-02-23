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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'daki komediyi görüyorsunuz, takibe diyorsunuz. Kaybedeceklerini görünce sağa sola saldırmaya başladılar"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'daki komediyi görüyorsunuz, takibe diyorsunuz. Kaybedeceklerini görünce sağa sola saldırmaya başladılar"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir mitinginde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'daki komediyi görüyorsunuz, takibe diyorsunuz. Kaybedeceklerini görünce sağa sola saldırmaya başladılar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir mitinginde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'daki komediyi görüyorsunuz, takibe diyorsunuz. Kaybedeceklerini görünce sağa sola saldırmaya başladılar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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